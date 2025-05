Zelenski le hizo caso a Trump y desafió a Putin para encontrarse en Turquía

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajará a Turquía este jueves para negociar personalmente con el presidente ruso, Vladímir Putin, y espera un alto el fuego con Rusia a partir de hoy. Kiev, junto con sus aliados europeos, había exigido al Kremlin que aceptara un alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes antes de iniciar las conversaciones, pero Moscú rechazó la propuesta y pidió negociar sin pausar las hostilidades.

"Esperamos un alto el fuego total y duradero, a partir de mañana, para sentar las bases necesarias para la diplomacia. No tiene sentido prolongar las matanzas. Y esperaré a Putin (en Turquía) el jueves. Espero que esta vez los rusos no busquen excusas", escribió Zelenski en X. No ha habido una respuesta inmediata por parte del Kremlin.

Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presionase para que Ucrania aceptase la última oferta de Rusia para mantener conversaciones directas entre ambos países. Trump publicó en redes sociales que Ucrania debería aceptar la propuesta de Putin de forma inmediata. "Al menos podrán determinar si es posible llegar a un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y Estados Unidos sabrán la situación y podrán proceder en consecuencia", escribió Trump, añadiendo: "¡¡¡REUNIÓN YA!!!".

El presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se reunieron con Zelenski en Kiev el sábado y emitieron un llamamiento coordinado para una tregua de 30 días a partir del lunes. El plan ha recibido el respaldo tanto de la Unión Europea como de Trump.

Los líderes prometieron sanciones más severas contra Rusia si Putin no aceptaba la propuesta. Putin, en declaraciones a los medios durante esa noche, rechazó dicha oferta y propuso reiniciar las conversaciones directas con Ucrania en Estambul el jueves "sin condiciones previas".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones emitidas por la televisión estatal rusa , ha asegurado que la propuesta pretende eliminar "las causas profundas del conflicto" y que esta "confirma la verdadera intención de encontrar una solución pacífica".

Tras la decisión del Kremlin en septiembre de 2022 de anexionarse ilegalmente cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia, ninguna de las cuales Moscú controla por completo), Zelenski promulgó un decreto en el que declaraba como "imposible" mantener negociaciones con Putin.

Putin habló con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, según una declaración del Kremlin. Erdogan, dicen desde el aparato gubernamental ruso, "apoya plenamente la propuesta rusa, enfatizando su disposición a proporcionar una plataforma para las conversaciones en Estambul, así como toda la asistencia posible para organizar y celebrar las negociaciones destinadas a lograr una paz sostenible".

Mientras tanto, Rusia reanudó los ataques masivos con drones en Ucrania durante la madrugada de este domingo, tras expirar su tregua autodeclarada de tres días. El Kremlin ha lanzado hasta 108 drones de ataque, de acuerdo con las informaciones de la fuerza aérea ucraniana.