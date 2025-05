Zelenski rechazó la propuesta de Putin de declarar un alto el fuego de tres días

Volodímir Zelenski rechazó la propuesta de Vladímir Putin de declarar una tregua de tres días, del 7 al 9 de mayo, calificándola de "producción teatral". El presidente ucraniano hizo esta declaración en una conferencia de prensa. "La simple cuestión es que te matan hasta el día 7, luego el día 7 hacen dos o tres días cómodos para ellos, y luego el día 11 nos atacan de nuevo con misiles. No veo ninguna propuesta en eso". Zelenski sugirió declarar un alto el fuego de al menos 30 días.

"Un alto el fuego incondicional es el modelo que han propuesto los estadounidenses. Nosotros lo seguimos. A partir de esta fecha o de otra, preferiblemente antes. Sí, vamos a intentarlo durante 30 días. ¿Por qué un alto el fuego de 30 días? Porque es imposible acordar nada en tres, cinco o siete días", agregó el presidente de Ucrania.

El jefe de Estado ucraniano también afirmó que no podía garantizar la seguridad de los líderes mundiales que acudieran al desfile del 9 de mayo en Moscú. "Nuestra posición es muy simple para todos los países que viajaron o viajarán al 9 de mayo: no podemos responsabilizarnos de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad y, por tanto, nosotros no les daremos ninguna garantía. Porque no sabemos lo que hará Rusia en estas fechas. Puede dar diferentes pasos, digamos, por su parte: incendios provocados, bombardeos, etcétera. Y luego culparnos a nosotros".