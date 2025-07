Escándalo en Europa: modelo acusó al entorno de Lamine Yamal de ofrecer 20 mil euros por mujeres para su fiesta

El cumpleaños número 18 del futbolista Lamine Yamal, una de las mayores promesas del fútbol europeo, se convirtió en el epicentro de una polémica internacional tras la denuncia pública de la modelo e influencer Claudia Calvo. Según sus declaraciones, el entorno del jugador habría ofrecido entre 10.000 y 20.000 euros por cada mujer reclutada para asistir al exclusivo festejo, que contó con la presencia de estrellas como Bizarrap, Duki, Ozuna y Bad Gyal.

“Fue una proposición indecente”, denunció Calvo en el programa TardeAR de Telecinco, donde aseguró que la contactaron para reunir a 12 chicas con criterios de selección puramente físicos: “Se fijaban más en la talla del pecho o el color del pelo”.

Dinero, discreción y requisitos insólitos

Según la modelo, quien fue dos veces Miss Teenager y tiene experiencia en eventos exclusivos, el mensaje que recibió incluía condiciones muy claras: "No phones. No cameras. Sin drogas", junto con la promesa de que todos los gastos estarían cubiertos: vuelos, hotel, comida y un pago millonario por asistir. La ubicación de la fiesta sería compartida “solo unas horas antes del inicio del evento”.

“Te dan una tarjeta para tus propios gastos. En el momento que te la entregan, no sabés a lo que te exponés”, agregó Calvo, que finalmente rechazó la propuesta por considerarla inapropiada.

Un cumpleaños de lujo que terminó en escándalo

La fiesta, calificada como uno de los eventos del verano europeo, se llevó a cabo en una isla y reunió a más de 200 invitados. Pero lejos de ser solo una celebración ostentosa, ahora enfrenta acusaciones sociales y legales.

La ADEE (Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo) denunció que el evento contrató personas con enanismo como forma de entretenimiento. “Actuaremos por la vía legal y social”, afirmaron en un comunicado publicado en X (ex Twitter).

Hackeos y marcha atrás

Luego de exponer públicamente los detalles del supuesto ofrecimiento, Claudia Calvo denunció haber sido víctima de un intento de hackeo en sus redes sociales, el cual atribuyó directamente al entorno del jugador del FC Barcelona.“Estoy segura de que ha sido gente del equipo de Lamine Yamal”, dijo, aunque luego bajó el tono en su cuenta de Instagram:

“Yo no he hablado más que de lo que se me informó, y en ningún momento nombré a alguien directamente. Todo es presuntamente. Pido perdón si se malinterpretó”.

Por el momento, ni Lamine Yamal ni su equipo han respondido públicamente a las acusaciones. La polémica sigue creciendo, y el cumpleaños que buscaba celebrar el ascenso meteórico del joven crack podría terminar en los tribunales.