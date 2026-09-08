Brasil volvió a respaldar el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. La ratificación ocurrió pese al delicado momento que atraviesa la relación bilateral entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

El encargado de Negocios de Brasil en la Argentina, Eduardo Uziel, confirmó que el apoyo de su país se mantiene "invariable desde 1833". La declaración se produjo durante la celebración del 204° aniversario de la independencia de Brasil, en el Teatro Colón.

"Una amistad de más de 200 años"

Uziel destacó los históricos vínculos entre ambos países. Pidió preservar la relación más allá de las diferencias entre los gobiernos de turno. "Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía", sostuvo el diplomático.

Brasil ratificó su respaldo a la soberanía argentina en Malvinas pese a diferencias de gobierno

El encargado de Negocios brasileño definió el respaldo a la soberanía argentina como una "política de Estado siempre por convicción". Señaló que la amistad entre ambos países es "profunda, estratégica y mutuamente beneficiosa".

La ausencia de funcionarios argentinos

La celebración estuvo marcada por la ausencia de funcionarios de alto rango de la Cancillería argentina. Ningún representante del Palacio San Martín participó del encuentro. La situación llamó la atención entre los diplomáticos presentes.

La ausencia se produjo en medio de la fuerte disputa entre Milei y Lula. El respaldo público del presidente argentino a Flávio Bolsonaro agravó la tensión. En agosto, el gobierno brasileño retiró a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y dejó la representación a cargo de un encargado de Negocios.

Una posición histórica que trasciende los gobiernos

Pese al escenario de tensión, Uziel buscó bajar el tono. Destacó que "los presidentes pasan, los países quedan". También sostuvo que Argentina y Brasil están "obligados a convivir" por la importancia estratégica del vínculo bilateral.

El respaldo brasileño se conoció pocos días después de que Milei anunciara nuevas medidas contra empresas que exploten recursos naturales en Malvinas. Según trascendió, el gobierno brasileño no había sido informado previamente sobre esas medidas.

El apoyo regional a la causa Malvinas

La postura de Brasil forma parte de un respaldo regional más amplio al reclamo argentino. En diciembre de 2025, los presidentes del MERCOSUR reafirmaron su respaldo a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa de soberanía.

El bloque destacó que la adopción de medidas unilaterales, como la exploración de recursos naturales, no es compatible con las resoluciones de la ONU. También reconocieron el derecho de Argentina a promover acciones legales contra actividades no autorizadas en el área en controversia.

Una paradoja diplomática

El escenario deja una particular paradoja. Mientras la relación política entre Milei y Lula atraviesa uno de sus peores momentos, Brasil mantiene firme su histórica posición a favor del reclamo argentino por Malvinas. El resultado de las elecciones brasileñas del 4 de octubre, en las que Lula buscará mantenerse en el poder frente a Flávio Bolsonaro, será determinante para el futuro del vínculo entre los dos principales socios del MERCOSUR.