Cristina recibió a Lula da Silva: “Están convirtiendo al país en un experimento continental”

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció este jueves con un fuerte mensaje político tras recibir en su domicilio de Constitución —donde cumple prisión domiciliaria— al presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. A través de una publicación en su cuenta de X, agradeció el gesto del mandatario y arremetió con dureza contra el Gobierno de Javier Milei, al que acusó de avanzar hacia una “deriva autoritaria”.

“Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, expresó CFK, en una publicación cargada de referencias políticas. Para la exmandataria, la visita del presidente brasileño “fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”.

Kirchner afirmó que se encuentra detenida “por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política” y advirtió que “los ojos del mundo están viendo con atención como la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del Gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de baja intensidad”.

En ese sentido, apuntó especialmente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien acusó de haber impulsado detenciones “de varias compañeras” militantes, entre ellas mujeres jóvenes, “a pedido de José Luis Espert”, tras el ataque a la casa del diputado. “Para él, sus opositores solo merecen ‘cárcel o bala’”, remarcó CFK.

La expresidenta también alertó sobre un presunto plan de vigilancia a la ciudadanía: “Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente pone en redes sociales sin orden judicial, además de detenciones preventivas sin que exista ningún delito”. Y añadió: “¿Te quejás de cómo va el país?... ¿Te burlás del oficialismo en una red social?... Entonces, tal vez la policía llame a tu puerta”.

Con tono encendido, Kirchner comparó la situación actual con los años del régimen de Pinochet en Chile: “Así como Pinochet hizo que Chile fuera el laboratorio de los Chicago Boys, hoy quieren que nuestro país sea el banco de pruebas de Milei y los Caputo Boys”.

Según la exjefa de Estado, el rumbo del Gobierno es parte de un “ataque preventivo” contra la organización popular, anticipando que tras las elecciones legislativas de octubre podría profundizarse el ajuste. “Ya Caputo anunció que se viene la verdadera motosierra: reforma previsional, reforma laboral y reforma fiscal”, denunció.

No obstante, cerró su mensaje con un llamado a la resistencia: “Pero no les va a salir bien. Y saben que si el pueblo habla, si se organiza, si se defiende... no van a poder. Igual que los cientos de miles que el pasado 18 de junio se movilizaron a Plaza de Mayo”.