El lunes 16 de febrero, el pastor David Vergara y su esposa Rosa Adasme regresaban desde Argentina hacia Chile tras pasar la noche en San Martín de los Andes. El cruce se realizó por el paso fronterizo Mamuil Malal.

Durante el control del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), funcionarios detectaron tres envases de gas pimienta en el interior del vehículo. Según el acta de incautación, los elementos no fueron declarados ante la autoridad aduanera, lo que motivó la denuncia por presunto contrabando y la aplicación de la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas. El documento fue suscripto por el funcionario de Aduanas Teddy Quilodrán.

Formalización por la Ley de Control de Armas

Tras el procedimiento, Carabineros trasladó a Vergara a la 9ª Comisaría de Pucón, donde permaneció detenido más de 24 horas a la espera del control de detención.

Al día siguiente, el fiscal Jorge Calderara lo formalizó por “porte ilegal de elementos sometidos a control”, previsto en los artículos 2 y 9 de la Ley 17.798. La audiencia se realizó en el tribunal competente de Pucón.

Se fijó una nueva audiencia para el 25 de marzo a las 10, instancia en la que podría evaluarse una suspensión condicional del procedimiento.

Cambios normativos

De acuerdo con lo informado por Carabineros al imputado, la normativa sobre control de armas fue modificada en enero de 2026, restringiendo el porte de ciertos elementos catalogados como no letales, entre ellos el gas pimienta.

La Ley de Control de Armas tuvo una de sus últimas reformas relevantes en 2022, durante la administración del entonces presidente Sebastián Piñera.

El argumento del imputado

Vergara explicó que los envases de gas pimienta permanecían desde hace años en el vehículo como medida de autoprotección ante delitos como asaltos y bloqueos vehiculares en Santiago.

El pastor y su esposa, residentes en Quinta Normal, habían iniciado vacaciones en Pucón y la zona lacustre. Tras el episodio judicial, decidieron continuar su viaje hacia Chiloé mientras esperan la audiencia fijada para marzo.

Qué dice la Ley 17.798

La Ley 17.798 sobre Control de Armas regula la fabricación, comercio, porte y tenencia de armas y elementos sujetos a control en Chile. En sus actualizaciones, amplió el alcance sobre dispositivos considerados potencialmente peligrosos.

El porte de gas pimienta puede quedar comprendido dentro de los elementos sometidos a control, dependiendo de su tipo, concentración y circunstancias de ingreso al país. Además, la omisión de declaración en control aduanero puede derivar en procedimientos por contrabando.