Un cohete Vulcan de la empresa United Launch Alliance (ULA) falló poco después de despegar desde Florida y destruyó los 40 satélites de internet de Amazon que llevaba. Es el primer fracaso total de ULA desde que Boeing y Lockheed Martin la crearon, en 2006.

Qué pasó

El cohete despegó a las 12:40 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, desde la base de Cabo Cañaveral. Unos 10 minutos después de la salida, ULA informó de una "anomalía" y confirmó que el cohete no entregó la carga en órbita.

El cohete Vulcan falló y destruyó 40 satélites de internet de Amazon, rival de Starlink

"Como la anomalía acaba de ocurrir, no tenemos datos específicos para entender qué pasó hoy", afirmó la empresa en un comunicado. ULA prometió que Amazon podrá seguir la investigación y que buscará volver a volar lo antes posible.

Las primeras hipótesis

Spaceflight Now informó de que la primera etapa del cohete pareció funcionar más tiempo del previsto y que se separó más tarde de lo esperado. Según el medio, la animación hecha con la telemetría mostró además maniobras de orientación inusuales de la etapa superior, llamada Centaur, al comienzo de su encendido. ULA no confirmó ninguno de esos datos.

Un lanzamiento que ya venía con retrasos

El vuelo era el quinto del Vulcan y el primero en nueve meses. En 2024 y en febrero de este año, las boquillas de los cohetes auxiliares de combustible sólido, fabricados por Northrop Grumman, sufrieron daños en vuelo.

El Vulcan llegó a su destino en ambas ocasiones. Pero la Fuerza Espacial de Estados Unidos suspendió los lanzamientos de cargas de seguridad nacional hasta completar un análisis. Esta vez, según Spaceflight Now y GeekWire, esos cohetes auxiliares parecieron funcionar con normalidad.

Antes del despegue, el director ejecutivo de ULA, Mark Peller, dijo que la empresa había identificado tres causas posibles del problema de las boquillas y había tomado medidas contra las tres.

Los contratiempos de la cuenta regresiva

La cuenta regresiva también tuvo contratiempos.

El intento del viernes se canceló porque falló una planta de nitrógeno que atiende a varios proveedores de lanzamientos.

se canceló porque falló una que atiende a varios proveedores de lanzamientos. El sábado se aplazó por problemas de red entre el cohete y los sistemas en tierra.

se aplazó por entre el cohete y los sistemas en tierra. El domingo hubo una pausa a 20 segundos del despegue por una falla sin explicar.

No se sabe si esos problemas tuvieron relación con el accidente.

Amazon pierde tiempo frente a Starlink

El Vulcan debía iniciar una serie de 38 lanzamientos que Amazon contrató a ULA para su red Leo, con la que busca competir con Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX.

Amazon también reservó:

24 lanzamientos con el cohete New Glenn de Blue Origin .

con el cohete de . 24 con el Ariane 6 europeo.

con el europeo. 13 con el Falcon 9 de SpaceX.

Cuántos satélites puso en órbita

Antes del domingo, Amazon había puesto en órbita unos 400 satélites. Con los 40 de este vuelo, habría llegado a 436, de los más de 3.300 que necesita. GeekWire recordó que la empresa dijo que planeaba iniciar este año el servicio comercial de internet.

El otro cohete que sigue en tierra

Además, Amazon depende de otro cohete que sigue en tierra. El New Glenn, de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, explotó en la plataforma de lanzamiento en mayo.

La causa fue un problema en una válvula de oxígeno de un motor BE-4, el mismo modelo que impulsa la primera etapa del Vulcan. Según Peller, Blue Origin retocó los motores de este vuelo con una mejora de diseño.

Las respuestas de Amazon y la NASA

Amazon respondió en la red social X que "hay riesgo en cada lanzamiento", sobre todo en las misiones inaugurales, y que confía en que ULA aprenderá de lo ocurrido. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ofreció ayuda técnica para la investigación.

ULA todavía no informó cuánto tardará el análisis ni cuándo volverá a volar el Vulcan. Según GeekWire, Amazon tiene plazo hasta el 30 de julio de 2029 para poner en operación sus 3.232 satélites de primera generación.