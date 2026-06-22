La Misión Domuyo avanza como una iniciativa educativa clave para acercar la tecnología espacial a estudiantes de escuelas técnicas de Neuquén, a través del diseño y construcción de cohetes de agua y satélites del tipo CanSat, dispositivos del tamaño de una lata de gaseosa capaces de realizar mediciones ambientales y territoriales.

Así lo explicó Joaquín Perrén, secretario ejecutivo de la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), en el programa "La segunda mañana" que se transmite por AM550, donde detalló los alcances del proyecto y su impacto en la formación científica de los jóvenes. La propuesta se desarrolla de manera articulada entre ANIDE, el Ministerio de Educación de Neuquén y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue Universidad Nacional del Comahue, junto al equipo PEENSAT, referente en el desarrollo de experiencias satelitales educativas.

Joaquín Perrén, secretario ejecutivo de ANIDE, durante su entrevista en AM550, donde detalló los alcances de la Misión Domuyo.

Según explicó Perrén, el programa incluye a las 30 escuelas técnicas de la provincia y se estructura en distintas etapas: una instancia escolar, una fase regional y una final provincial prevista para el 16 de octubre en el marco de Educatic. En esa instancia se realizarán los lanzamientos de los dispositivos, bajo estrictas medidas de seguridad.

El funcionario destacó que los estudiantes deberán diseñar misiones vinculadas a problemáticas concretas de su territorio, como mediciones de temperatura, topografía o variables ambientales, promoviendo así el aprendizaje aplicado de física, matemática, electrónica, programación y robótica. “La ciencia se aprende haciendo”, remarcó Perrén durante la entrevista, al subrayar que el objetivo central es incentivar vocaciones científicas y acercar a los jóvenes a la tecnología espacial como una posible salida profesional.

La Misión Domuyo integra a ANIDE, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional del Comahue en una propuesta educativa provincial.

La iniciativa, que ya cuenta con antecedentes en ediciones anteriores, busca ahora escalar a nivel provincial y democratizar el acceso a experiencias de innovación tecnológica en todo el territorio neuquino.

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