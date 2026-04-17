Dos obras de arte inéditas del maestro impresionista Claude Monet (1840-1926), inspiradas en paisajes a orillas del río Sena, fueron subastadas este jueves 16 de abril en París por un total de 16 millones de euros (18,8 millones de dólares) durante una venta organizada por la tradicional casa Sotheby's.

El lienzo Les Îles de Port-Villez (Las islas de Port-Villez, 1883) se vendió por 6,44 millones de euros, mientras que Vétheuil, effet du matin (Vétheuil, efecto matutino, 1901) se posicionó como la pieza más valiosa de la jornada al alcanzar los 10,19 millones de euros.

Las islas de de Port-Villez alcanzó los 6,44 millones de euros en la subasta de este jueves

"Los Monet más importantes jamás subastados en Francia"

El vicepresidente de la firma y especialista en arte impresionista, Thomas Bompard, definió ambas pinturas como “los cuadros de Monet más importantes jamás subastados en Francia” y destacó su carácter excepcional. Según señaló, en sus 25 años de trayectoria ha visto en contadas ocasiones obras de este período en un estado de conservación tan sobresaliente.

“Se encuentran en su estado original: tanto el lienzo como el bastidor nunca fueron intervenidos. Es extremadamente raro hallar pinturas de más de un siglo que luzcan como recién realizadas”, remarcó.

Vétheuil, efecto matutino fue la pieza más cotizada del lote: 10,19 millones de euros

Los cuadros inéditos de Monet formaban parte de una colección privada

En la misma línea, la codirectora del departamento de Arte Moderno de la casa de subastas, Aurélie Vandevoorde, subrayó que ambas piezas comparten una misma procedencia, ya que permanecieron durante décadas en colecciones privadas francesas sin exhibición pública. Esta condición, explicó, incrementa su valor, especialmente en un contexto atravesado por el centenario del fallecimiento del artista.

Les Îles de Port-Villez, que retrata un meandro del Sena en los inicios de la carrera de Monet, nunca había sido reproducido en color. Por su parte, Vétheuil, effet du matin, pintado en una etapa de consolidación del pintor, no se exhibía desde 1928.

Si bien los valores alcanzados fueron significativos, Bompard recordó que el mercado del artista ha registrado cifras aún más altas: el récord para una obra de Monet se estableció en 2019 en Nueva York, cuando una pieza de la serie Almiares se vendió por 110,7 millones de dólares.

La subasta incluyó además trabajos de figuras centrales del arte moderno y contemporáneo como Pablo Picasso, Juan Gris, Wassily Kandinsky y Jean-Michel Basquiat. Entre los lotes destacados también sobresalieron siete obras de Marc Chagall, compuestas por escenas circenses en gouache que permanecían en manos de sus herederos.