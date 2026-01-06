París amaneció bajo un manto blanco tras una nevada intensa que cubrió la ciudad con hasta tres centímetros de nieve, un fenómeno que no ocurre con frecuencia y que dejó postales inéditas en la capital francesa.

Durante varias horas, la nieve cayó de forma constante mientras las temperaturas rondaban el punto de congelación, ubicando a París entre los destinos más fotografiados del invierno europeo. Este episodio invernal coincidió con nevadas similares en otras grandes capitales como Madrid, Ámsterdam y Berlín.

Nevadas que hicieron generar alertas

La nevada activó alertas meteorológicas y generó dificultades en el transporte, pero también ofreció una oportunidad única para admirar la Ciudad Luz bajo una perspectiva diferente, realzando su atractivo turístico en temporada baja.

Zonas históricas como Le Marais quedaron cubiertas por la nieve, cubriendo sus calles estrechas, edificios antiguos y patios con un manto blanco que contrastó con la arquitectura clásica de cafés y galerías. El Arco del Triunfo, uno de los puntos más emblemáticos, apareció rodeado por un anillo de nieve que suavizó el habitual tránsito intenso, mientras que la vista de los Campos Elíseos se volvió una de las imágenes más compartidas.

Alrededor de la Torre Eiffel, los jardines y espacios abiertos se transformaron en escenarios invernales donde turistas abrigados aprovecharon para capturar la escena de una París silenciosa y detenida en el tiempo.

En Montmartre, reconocido por su ambiente bohemio, las calles y escalinatas que conducen a la basílica Sacré-Cœur se convirtieron en un improvisado parque de invierno. Los residentes y visitantes no solo fotografiaron el paisaje, sino que también jugaron con bolas de nieve y algunos se animaron a deslizarse con esquíes y tablas caseras por las pendientes, una imagen insólita para una ciudad donde el esquí no forma parte del entorno urbano.

Nevada intensa en París transforma la ciudad con imágenes inolvidables

Esta postal invernal mostró a París en su faceta más lúdica y cinematográfica, con niños jugando y turistas sorprendidos, confirmando el carácter excepcional del fenómeno y dejando una huella visual que recorrió el mundo.