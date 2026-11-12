Un miembro de la guardia de honor de Francia se desmayó este miércoles en la entrada del Palacio del Elíseo, en París. El escolta estaba en formación junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien esperaba la llegada de su par de Eslovaquia, Peter Pellegrini, para una visita de Estado. El episodio quedó grabado y se viralizó rápidamente en redes sociales por la reacción del mandatario francés.

En el video se observa que, de un momento a otro, el guardia comienza a tambalearse mientras Macron esperaba en la puerta del palacio a Pellegrini. El presidente eslovaco se acercaba y estaba a punto de subir las escaleras para encontrarse con el mandatario.

Acto seguido, el uniformado pierde la estabilidad, cae para atrás y golpea su espalda contra una de las columnas. El impacto captó la atención de los presentes, incluido Macron, quienes se acercaron a ver cómo se encontraba.

La reacción de Macron y Pellegrini

El presidente de Francia se movió de su lugar y se quedó durante unos segundos al lado del escolta mientras lo asistían. Por otra parte, Pellegrini aguardó a que termine el auxilio para ir a saludar a su par. Finalmente, el guardia fue retirado de la escena por medio de dos hombres para ser asistido en otro lugar. Los presidentes continuaron con el protocolo con normalidad.

Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y luego ingresaron al palacio para seguir con la agenda.

Ambos mandatarios se encontraron para mantener una reunión bilateral. Buscaban el fortalecimiento de la asociación estratégica y tratar la seguridad y soberanía energética, uno de los problemas centrales de la agenda de Europa. A su vez, otro asunto que debatieron fue la intención de conseguir una paz justa y duradera en el marco de la guerra en Ucrania.

El mensaje de Pellegrini

Pellegrini realizó una publicación en sus redes sociales en la que mostró imágenes de su reunión con Macron y agradeció por la "amistad y asociación".

"Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea", señaló.

"En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza", continuó.

Esta semana, funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como de la OTAN y la Unión Europea, viajaron a Abu Dabi para celebrar reuniones en el marco de las negociaciones de Ucrania y Rusia sobre el canje de prisioneros y garantías de seguridad para la posguerra.