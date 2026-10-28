Guardianes del Bosque: cómo funciona el invento de estudiantes de Villa Pehuenia que previene incendios en la cordillera

Estudiantes del CPEM N° 90 de Villa Pehuenia Moquehue presentaron Guardianes del Bosque, un sistema diseñado para detectar señales tempranas de incendios forestales, en el Congreso Internacional de Manejo Integral del Fuego “Patagonia, más allá del fuego”, que se desarrolla en Junín de los Andes.

La presentación se enmarca en un encuentro que reúne a representantes de Argentina, Canadá, Chile, España y Venezuela

La propuesta formó parte del espacio destinado a jóvenes innovadores. Allí, los alumnos compartieron el funcionamiento de una estación que reúne sensores y dispositivos electrónicos para vigilar las condiciones del bosque y advertir sobre posibles situaciones de riesgo.

La presentación se enmarca en un encuentro que reúne a representantes de Argentina, Canadá, Chile, España y Venezuela. El congreso busca poner en común experiencias y herramientas para fortalecer la prevención, además de las tareas que se realizan cuando el fuego ya está activo.

Guardianes del Bosque combina sensores y alertas tempranas

El sistema integra sensores de humo y gases, un termómetro infrarrojo que permite medir la temperatura a distancia y dispositivos para registrar temperatura, humedad y luz. También incorpora un radar para detectar presencia humana y una cámara.

La información recopilada se transmite hasta un receptor instalado en la escuela. Desde allí, una plataforma web permite generar alertas destinadas a los bomberos, con el objetivo de facilitar una respuesta temprana ante señales que podrían indicar un incendio.

El prototipo reúne sensores y dispositivos electrónicos para vigilar las condiciones del bosque.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que utiliza tecnología LoRa, un sistema de comunicación que permite enviar datos a larga distancia con bajo consumo de energía. De esta manera, puede funcionar sin depender de una conexión a internet ni de la señal de telefonía celular.

El equipo escolar ya recibió una distinción

La presentación en Junín de los Andes suma una nueva instancia para el proyecto, que recibió una mención especial en EducaTIC 2026. La participación en el congreso fue impulsada a partir de una invitación del doctor Alan Traballoni, integrante de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la Provincia del Neuquén.

En la exposición participaron los estudiantes Iñaki Ortega, Pedro Irigoyen y Gianluca Cervello, acompañados por los docentes Tania Rocha y Flavio Simonetti. El desarrollo también involucra a Ezequiel Baumgartner, Francesca Simonetti, Tito Villarroel Puel y Juan Emilio Vogelius, junto con Iñaki Ortega.

El intendente de Villa Pehuenia Moquehue, Arturo de Gregorio, acompañó al equipo durante la apertura del encuentro. La experiencia permitió que los jóvenes mostraran su trabajo ante especialistas y participantes de distintos países, en un espacio que pone en primer plano el aporte de la educación y la innovación a la prevención de incendios forestales.

El congreso continuará hasta el jueves, con intercambios centrados en estrategias de manejo integral del fuego. Para los estudiantes, la presentación de Guardianes del Bosque representa una oportunidad para compartir su desarrollo y acercar una herramienta tecnológica a uno de los desafíos ambientales de la región patagónica.