Florida atraviesa una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años debido a las lluvias torrenciales que golpearon la costa este del estado. Las inundaciones repentinas dejaron calles y viviendas bajo el agua, vehículos sumergidos y comunidades aisladas. El fenómeno provocó dos muertes, cientos de rescates y obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en siete condados.

La magnitud de las precipitaciones quedó reflejada en los registros meteorológicos. Entre el 1 y el 3 de noviembre, algunas localidades acumularon más de 600 milímetros de lluvia: Grant-Valkaria alcanzó los 627 milímetros, Malabar registró 623 y Riviera Beach llegó a 589. En determinados sectores cayeron hasta 508 milímetros en apenas 12 horas, un volumen que el Servicio Meteorológico Nacional consideró excepcional.

El temporal provocó dos muertes y obligó a desplegar decenas de operativos de rescate en la costa este de Florida.

Las localidades de Palm Bay y Melbourne fueron algunas de las más afectadas. Los equipos de emergencia realizaron operativos para rescatar a personas atrapadas en viviendas y vehículos, incluso con embarcaciones especiales capaces de desplazarse por calles inundadas. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida informó que participó en más de 60 procedimientos de rescate durante una sola jornada. Además, las lluvias obligaron a cerrar escuelas y provocaron interrupciones en rutas y otras vías de circulación.

Los eventos climáticos extremos representan un desafío creciente para las ciudades de todo el mundo. Ni siquiera los países con mayores recursos económicos y avanzados sistemas de infraestructura logran evitar los daños que provocan las lluvias extraordinarias, capaces de inundar zonas urbanas y afectar rutas, puentes y servicios esenciales.

Ante la gravedad de la situación, el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en los condados de Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie. La medida permite coordinar recursos estatales, reforzar las tareas de asistencia y habilitar mecanismos de apoyo para las comunidades afectadas. También se modificaron centros de votación durante las elecciones del 3 de noviembre debido a las condiciones de seguridad en algunas zonas.

Los equipos de emergencia utilizaron embarcaciones especiales para rescatar a vecinos atrapados por el avance del agua.

En cuanto al origen del fenómeno, los meteorólogos explicaron que las precipitaciones estuvieron vinculadas con la combinación de un sistema de baja presión y un flujo persistente de aire marítimo húmedo hacia la península. También descartaron atribuir directamente este episodio al fenómeno de El Niño. Aunque se esperaba que las lluvias disminuyeran, las autoridades advirtieron que el agua acumulada podía continuar elevando los niveles de los ríos y prolongar el riesgo de inundaciones.