El papa León XIV confirmó que su visita a la Argentina tendrá un significado especial: será también un homenaje a Francisco, su antecesor, que nunca pudo regresar a su país natal.

El Pontífice hizo la declaración este viernes 6 de noviembre, durante el vuelo hacia Uruguay, primera escala de una gira sudamericana que también incluirá a la Argentina y Perú. Ante la pregunta de un periodista sobre el sentido de su llegada al país, respondió: "Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría".

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos cuatro días participará de celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

El día que León XIV recibió a Javier y Karina Milei en el Vaticano - Foto: Archivo

La visita de León XIV tendrá un homenaje especial a Francisco

Las palabras del Papa ponen en primer plano uno de los aspectos más significativos de su llegada: acercar nuevamente a la cúpula de la Iglesia católica al país que fue la tierra natal de Francisco, pero que no llegó a recibirlo durante sus doce años de pontificado.

Jorge Bergoglio, el primer Papa argentino de la historia, fue elegido el 13 de marzo de 2013. Aunque manifestó en distintas oportunidades su deseo de regresar a la Argentina, nunca concretó ese viaje durante su etapa al frente del Vaticano.

León XIV, en cambio, llegará con una referencia explícita a ese vínculo. Su respuesta ante los periodistas no solo confirmó la importancia simbólica de la visita, sino que también reconoció la deuda pendiente que dejó la ausencia de Francisco en su país.

Milei había invitado a Francisco en dos oportunidades, pero el viaje no pudo concretarse - Foto: Archivo

Cuándo llega León XIV y qué actividades tendrá en Argentina

La llegada del Pontífice está prevista para el domingo 8 de noviembre a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo.

Durante su estadía, la agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orionne, Córdoba y Luján, con encuentros religiosos, institucionales y sociales.

Entre los principales compromisos figuran una reunión con el presidente Javier Milei, misas multitudinarias, un encuentro con jóvenes y una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. La última actividad central será una celebración religiosa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar viaje hacia Perú.

La gira representa el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.