El papa León XIV partió este viernes desde Roma rumbo a Montevideo para iniciar una gira apostólica por América Latina que incluirá Uruguay, Argentina y Perú. Se trata de su primer viaje por la región como pontífice, con un recorrido previsto de aproximadamente 30.000 kilómetros y actividades en diez ciudades durante doce días.

La primera escala será Uruguay, donde está previsto que arribe al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 16:30. Allí será recibido por el presidente Yamandú Orsi y luego se trasladará en el papamóvil hasta la Plaza Independencia, donde encabezará la ceremonia oficial de bienvenida. También mantendrá reuniones con autoridades, recibirá las llaves de Montevideo y visitará la Catedral Metropolitana.

La gira contempla actividades pastorales, encuentros con autoridades y visitas a distintos sectores sociales.

Durante su paso por la región, León XIV buscará transmitir sus principales planteos sobre la pobreza, las desigualdades económicas y la paz entre los pueblos. Según informó Infobae, también abordará los desafíos éticos vinculados con la inteligencia artificial y mantendrá encuentros con distintos sectores sociales, religiosos y políticos.

Después de las actividades en Uruguay, el pontífice viajará a la Argentina, donde permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre. La agenda contempla encuentros con el presidente Javier Milei, celebraciones religiosas y visitas a distintos puntos del país. Será una visita especialmente significativa, ya que marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años.

El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en la Casa Rosada durante la primera jornada de su visita oficial a la Argentina.

La última etapa de la gira será en Perú, país con el que León XIV mantiene un vínculo personal por los años que vivió allí durante su trayectoria religiosa. En ese destino también tendrá actividades pastorales y reuniones institucionales. El recorrido representa una oportunidad para que el pontífice refuerce su vínculo con América Latina y exponga sus prioridades para la región.