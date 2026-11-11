Lo que dijo el papa León XIV en la Argentina no fue una novedad: fue una continuidad. El Papa sostuvo en Buenos Aires los mismos ejes que viene defendiendo desde que comenzó su pontificado, el 8 de mayo de 2025: diálogo, justicia social, defensa de los sectores mas postergados (pobres, inmigrantes, victimas de la violencia, discapacitados), prudencia para liderar y rechazo a los discursos de odio. Son ideas que van a contramano de la época: la violencia discursiva, las palabras que dividen y el odio como método de hacer política son un fenómeno global.

Esa coherencia se vio también fuera de la Argentina. En cada uno de sus pronunciamientos y sobre todo en sus giras, León fue poniendo el énfasis en los temas y problemáticas que atravesaban los debates públicos y políticos en los distintos países que visitaba: condenó las políticas inmigratorias violentas en Europa y las guerras que se perpetúan, dirigiéndose, sin nombrarlo, a Trump, y advirtió sobre la falta de regulación de la inteligencia artificial, tema al que volvió a referirse aquí. En suelo argentino puso el acento en la justicia social: pidió que la economía esté al servicio de la persona y no al revés.

La visita, la primera de un Papa al país en 39 años, llegó en el peor momento para Javier Milei. En lo doméstico, una economía en recesión y tensiones dentro de su propio gobierno. En lo externo, una seguidilla de golpes en menos de dos semanas: la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula en Brasil, la caída de Santiago Peña, destituido en Paraguay tras el colapso de Ueno Bank, y la fuerte derrota de Donald Trump, su principal aliado, que perdió el control del Congreso en las elecciones de medio término. Frente a las malas noticias locales, Milei reacciona a los gritos y con insultos. Frente a las de afuera, con silencio.

En ese contexto, las palabras de León iban a ser leídas, inexorablemente, como mensajes críticos hacia las políticas del Gobierno. Defendió la democracia y el diálogo, habló de la convivencia pacífica y de la prudencia a la hora de liderar. Fueron mensajes para Milei, pero también para una dirigencia política que se ha dedicado en los últimos 15 años a exacerbar la grieta y el enfrentamiento. Y fueron, sobre todo, un mensaje de la Iglesia contra la época.

La continuidad con la doctrina de Francisco (justicia social, rol imprescindible del Estado, centralidad del trabajo para la vida en sociedad) choca de frente con Milei, quien desde mucho antes de ser candidato no solo combatió esas ideas, sino que las denigró. Habrá que ver cómo reacciona ante estos mensajes, que son importantes, conmueven y marcan agenda, pero no son vinculantes.

La oposición, sobre todo el peronismo, que levanta siempre la bandera de la justicia social, habrá recibido las palabras y los gestos del Papa con buenas sensaciones. Sobre todo su énfasis en proteger y asistir a las personas con discapacidad, que quedó a la vista en su visita al Cottolengo Don Orione, y su prédica en defensa del trabajo formal. Pero el desafío para el peronismo es enorme: cómo volver creíble ese discurso después del fracaso de su política económica en el último gobierno, y cómo presentar políticas públicas para hacer lo que tanto le critica a Milei.

León habló en la Argentina conociendo muy bien lo que pasa en el país, eligió cada palabra y no se corrió un milímetro de lo que tenía previsto decir. Francisco, a pesar de sus asesores, se salía del libreto y más de una vez provocó disputas diplomáticas de alto voltaje con líderes mundiales de peso. León no necesita improvisar: su mensaje ya es, por sí solo, una forma de ir contra la corriente. En la Argentina y en el mundo.