León XIV llegó a Perú, última escala de su gira por Sudamérica

El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a Perú, procedente de Buenos Aires, para comenzar la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica. El avión que trasladó al pontífice aterrizó en la Base Aérea del Callao.

El jefe de la Iglesia católica fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, y representantes de su Gobierno. El arribo marca el regreso de Robert Francis Prevost al país donde desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa antes de ser elegido Papa.

La visita apostólica se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre e incluirá actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. El itinerario contempla Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otros puntos de su recorrido pastoral.

Perú, el país donde León XIV desarrolló su misión pastoral

El vínculo de León XIV con Perú es anterior a su elección como pontífice. Robert Francis Prevost llegó por primera vez al país en 1985, como integrante de la Orden de San Agustín, para desarrollar tareas misioneras.

Durante más de dos décadas trabajó en distintas comunidades peruanas. Su recorrido pastoral incluyó Chulucanas, Trujillo y Lima, además de su posterior desempeño como obispo de Chiclayo, cargo que ejerció entre 2014 y 2023.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, un hecho que profundizó su relación con el país sudamericano y que explica la dimensión especial de este regreso.

Antes de su elección como Papa, también fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao.

En 2023, el papa Francisco lo convocó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Posteriormente fue creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento de Francisco, fue elegido en el cónclave como el 267° pontífice de la Iglesia católica. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer Papa nacido en Estados Unidos con nacionalidad peruana.

La agenda de León XIV en Perú: encuentros, discursos y celebraciones

Durante su primera jornada, el pontífice tiene previstos encuentros institucionales en Lima. La agenda incluye la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio de Gobierno y una reunión protocolar con la presidenta Keiko Fujimori.

También está previsto un encuentro con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, donde pronunciará uno de sus primeros discursos de esta etapa del viaje.

La actividad continuará el jueves 12 de noviembre, con una jornada centrada en la Iglesia peruana y el diálogo con distintos sectores de la sociedad.

Qué actividades tendrá el Papa este jueves 12 de noviembre

De acuerdo con el programa oficial, estas son las principales actividades previstas para la segunda jornada, con horarios de Perú y su equivalencia en Argentina:

11.30 de Argentina: encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

12.20 de Argentina: celebración de la Hora Media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

13.30 de Argentina: encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, frente a la Catedral.

20 de Argentina: vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

22 de Argentina: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

Chiclayo, una de las escalas más significativas del viaje

Uno de los momentos de mayor contenido personal será el regreso de León XIV a Chiclayo, donde ejerció como obispo y construyó una relación cercana con la comunidad.

Su paso por esa diócesis constituye uno de los antecedentes centrales de su trayectoria en Perú. Allí desarrolló tareas pastorales hasta 2023, cuando fue convocado a Roma.

La visita también contempla actividades en otras regiones, con celebraciones religiosas y encuentros con representantes de comunidades locales.

En Cusco y Pucallpa, el itinerario permitirá ampliar el contacto del pontífice con distintas expresiones culturales, religiosas y sociales del país. En particular, la agenda en la región amazónica incluye un encuentro con representantes de pueblos originarios.