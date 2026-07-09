La historia de Lucas Gámez conmovió a Argentina y Venezuela durante más de dos semanas. El niño de 9 años permanecía desaparecido desde el doble terremoto que devastó gran parte del estado venezolano de La Guaira, donde colapsó el edificio Miramar, en la localidad de Caraballeda. Finalmente, los equipos de rescate encontraron su cuerpo este miércoles entre los restos de la estructura, poniendo fin a una búsqueda que mantuvo en vilo a miles de personas.

Guillermo Arana es oriundo de Mendoza y colabora con la Fénix Unit Rescue, que trabajó en la zona afectada. El rescatista reveló detalles sobre cómo se produjo el hallazgo de Gámez.

Según explicó Arana, los brigadistas lograron acceder a sectores a los que hasta entonces no habían podido llegar debido al riesgo de derrumbe y a la complejidad de remover toneladas de hormigón tras el doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio.

Un operativo que nunca perdió la esperanza

Durante los días previos al hallazgo, familiares, vecinos y rescatistas mantuvieron viva la esperanza de encontrar con vida al pequeño argentino. Incluso se habían detectado indicios que alentaban esa posibilidad, como el hallazgo de pertenencias personales y rastros que obligaron a extremar las tareas de búsqueda.

Sin embargo, el paso del tiempo y las condiciones en las que quedó el edificio complicaron cada vez más el operativo. Los equipos internacionales trabajaron de manera coordinada con bomberos y rescatistas venezolanos, utilizando maquinaria pesada y excavaciones manuales para avanzar entre los escombros.

El conmovedor dato que aportó el rescatista argentino

Arana relató que el cuerpo de Lucas fue localizado en una zona donde se presumía que podía haber quedado atrapado desde el momento del derrumbe. El rescatista destacó que el niño fue encontrado abrazado por sus familiares que también habían quedado bajo los escombros, una situación que generó una profunda conmoción entre quienes participaron de las tareas.

El integrante de la Fénix Unit Rescue aseguró que, pese al desenlace, los equipos mantuvieron el esfuerzo hasta el último momento porque existían antecedentes recientes de sobrevivientes rescatados varios días después de los terremotos, como el caso de Hernán Gil.

Una tragedia que golpeó a dos países

Lucas había nacido en Argentina, pero se encontraba en Venezuela junto a parte de su familia cuando ocurrió el devastador sismo del 24 de junio. Su caso adquirió gran repercusión pública y fue seguido de cerca por los medios de ambos países. En los últimos días, la imagen de su cumpleaños celebrado frente a las ruinas del edificio por parte de sus familiares se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la tragedia.

Tal como había informado Mejor Informado, el hallazgo del cuerpo confirmó el peor escenario después de jornadas de intensa búsqueda y de una enorme movilización de rescatistas internacionales. La muerte del niño argentino se suma a las más de 3800 víctimas que dejaron los terremotos que sacudieron la costa venezolana y provocaron una de las mayores catástrofes de la historia reciente del país.