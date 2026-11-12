En el marco de la segunda jornada de su gira apostólica por el Perú, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro ante miles de fieles congregados en la Plaza Mayor de Lima bajo el lema "Desafíos y esperanzas del pueblo peruano". Visiblemente conmovido por el recibimiento en la nación donde vivió y ejerció su ministerio pastoral desde 1985, el Sumo Pontífice agradeció la cálida acogida asegurando que los ciudadanos lo hacen «sentir en casa» y sorprendió a la multitud al recitar los versos de un tradicional vals criollo para exaltar la diversidad cultural y geográfica del territorio, provocando la ovación de los presentes al grito de «¡El Papa es peruano!».

Durante su alocución central y en una misa celebrada previamente en la Catedral de Lima, el Santo Padre abordó las principales problemáticas sociales y estructurales del país, advirtiendo que las crisis vinculadas al empleo, la desigualdad y la violencia no pueden enfrentarse de manera aislada. León XIV dedicó un capítulo especial a destacar el rol fundamental de la familia como núcleo de formación y llamó a valorar y respetar a las mujeres, madres y abuelas que sostienen la fe en los hogares, exhortando a construir una relación de auténtica corresponsabilidad entre hombres y mujeres orientada al bien común y la reconciliación.

En paralelo a los actos masivos, el líder de la Iglesia católica mantuvo una reunión institucional con el episcopado peruano en la que formuló un enérgico llamado a la "reparación" frente a los abusos sexuales perpetrados en el ámbito eclesial. Al evocar una realidad que calificó como profundamente dolorosa, el Pontífice exigió responder a estos delitos con "verdad, justicia y perdón" consolidando una cultura de prevención y protección hacia los más vulnerables, en clara alusión al reclamo de las víctimas de agrupaciones como el disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, cuya cúpula reconoció haber cometido abusos contra menores y adultos durante décadas.