Por qué El Vaticano borró el mensaje de León XIV que aseguraba que Argentina "tiene dos papas"

El Vaticano eliminó de la cuenta oficial del papa León XIV en la red social X una publicación que afirmaba que Argentina tenía "dos Papas: uno nacido aquí y otro por adopción". La frase estaba incluida en el discurso que el Pontífice tenía previsto pronunciar durante su visita a la Basílica de Luján, pero finalmente decidió omitirla.

La publicación había superado las 200 interacciones antes de ser retirada. También había sido difundida por Vatican News y replicada en otras cuentas oficiales del Papa, lo que expuso un problema de coordinación en la comunicación de la Santa Sede.

El episodio se produjo porque el equipo de comunicación utilizó como referencia el texto preparado antes de la celebración, sin advertir que León XIV había introducido modificaciones durante su intervención pública.

Captura de pantalla de la publicación que El Vaticano decidió eliminar de la cuenta @Pontifex_es

El Vaticano publicó una frase que León XIV decidió no pronunciar

La expresión sobre los "dos Papas" formaba parte del mensaje escrito que el Sumo Pontífice debía leer el miércoles en la Basílica de Luján, durante su visita a la Argentina.

Sin embargo, al llegar a ese pasaje, León XIV hizo una pausa y decidió continuar sin pronunciar la frase. Pese a ese cambio del Papa, el contenido apareció en los canales oficiales de comunicación del Vaticano.

La publicación llegó a la cuenta @Pontifex_es en X y también a Instagram. Además, Vatican News incorporó la referencia en una nota y la utilizó en su portada.

La posterior eliminación del mensaje respondió a un error de coordinación: las publicaciones habían sido preparadas a partir del discurso original, sin comprobar los cambios realizados por el Papa durante la ceremonia.

Francisco estrecha manos con Benedicto XVI durante una misa en una colmada Plaza San Pedro - Foto: Archivo

Por qué León XIV evitó la expresión "dos Papas"

La frase tenía una connotación particular dentro de la historia reciente de la Iglesia católica. La referencia a dos pontífices remite a la convivencia entre Benedicto XVI y Francisco, luego de la renuncia de Joseph Ratzinger en febrero de 2013.

Aunque Benedicto XVI dejó de ejercer el pontificado, permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Francisco, por su parte, asumió como sucesor y quedó a cargo del gobierno de la Iglesia.

Esa situación abrió discusiones teológicas, canónicas y comunicacionales sobre la renuncia, el título de emérito y la distinción entre quien había dejado el cargo y quien ejercía efectivamente el pontificado.

Por eso, la expresión "dos Papas" puede resultar especialmente delicada. La Iglesia sostiene que existe un único titular del ministerio petrino en funciones, y Benedicto XVI había aclarado públicamente que su renuncia fue completa.

El antecedente de Benedicto XVI y Francisco

La situación que explica la sensibilidad de esa expresión se remonta al 11 de febrero de 2013, cuando Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado. Fue una decisión excepcional en la historia contemporánea de la Iglesia católica.

Joseph Ratzinger dejó de ejercer como Papa el 28 de febrero de ese año y conservó el título de papa emérito. El 13 de marzo, Jorge Bergoglio fue elegido como Francisco y se convirtió en el nuevo pontífice.

Durante casi una década, hasta la muerte de Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2022, ambos permanecieron vinculados al Vaticano, aunque con funciones institucionales diferentes: Francisco era el Papa en ejercicio y Ratzinger había renunciado al ministerio petrino.

Este antecedente permite comprender por qué la utilización de la expresión «dos Papas» tiene una dimensión que excede el sentido afectivo que León XIV podía darle a su vínculo con la Argentina.