León XIV viaja esta mañana hasta Chiclayo para ratificar su agenda pastoral vinculada a la defensa de los más pobres y necesitados. Está previsto que decole antes de las 8 desde la base aérea del Callao, donde se montó un sistema de seguridad excepcional.

En Chiclayo, cuando todavía se lo conocía como Robert Prevost, el Papa fue misionero y obispo, amigo de todos y emprendedor incansable. Este perfil social y religioso fue clave para acceder al liderazgo de la Iglesia Católica. Durante sus diez años en Chiclayo, León XIV fue un obispo que conoció las calles del pueblo y los senderos de la sierra. Fue incisivo para contener la trata de personas y convincente para lograr que se construyan dos plantas de oxígeno durante la pandemia.

El Papa León XIV vuelve a Chiclayo, territorio donde construyó su historia pastoral y social.

Esta mirada de pastor atado a los destinos de sus fieles tiene una referencia histórica en el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, que fue asesinado en El Salvador por su defensa de los campesinos.

El Papa celebrará misa en las Pampas de Pimentel. Después hará una visita personal a la capilla San Oscar Arnulfo Romero para rendir tributo al arzobispo que se enfrentó al poder económico y fue asesinado en el Hospital de la Divina Providencia.

El homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo

La gira de León XIV a Chiclayo tiene una simbología personal y religiosa. El Papa rinde tributo a su pasado como el obispo Prevost y ofrece su homenaje religioso a Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima y patrono del episcopado latinoamericano.

Cuando el sol esté bajando en Chiclayo, tendrá un encuentro religioso en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Allí recordará al arzobispo que murió en 1606, cuando recorría los pueblos olvidados por el rey Felipe III.

El resto de la agenda

León XIV completará su agenda de hoy en Chiclayo con un cónclave religioso en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y una cena con los sacerdotes de la diócesis en el Colegio Santo Toribio.

El Papa siente la necesidad de transmitir su experiencia pastoral. Por eso, en cada una de las ciudades que visitó en Uruguay, Argentina y Perú, mantuvo encuentros personales con todos los representantes de la Iglesia Católica.

La reivindicación personal

También la visita a Chiclayo es una reivindicación personal de León XIV. Cuando fue obispo de esa diócesis, tres hermanas denunciaron abusos sexuales cometidos por los sacerdotes Ricardo Yesquén y Eleuterio Vásquez. Los abusos sucedieron en 2004, y Prevost no estaba en Chiclayo.

Las denuncias de las tres hermanas ocurrieron con Prevost a cargo de la diócesis. Él hizo una profunda investigación y envió el caso al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Sin embargo, en una maniobra para desacreditarlo, se publicó en Perú que Prevost había encubierto los delitos que se le imputaban a los sacerdotes. No era cierto. Entonces, el Papa llegará a Chiclayo para ratificar su inocencia en un caso que inició cuando todavía no había llegado a América Latina.

Durante su paso por Chiclayo, León XIV insistirá con su defensa de los pobres. Reclamará por una educación sólida para los jóvenes y exigirá que la economía esté a favor de todos. También rendirá tributo al papa Francisco. El domingo, León XIV regresa de Chiclayo a Lima para concluir su gira histórica por América Latina.