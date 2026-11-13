El mensaje de los obispos al papa León XIV tras su visita: “La Argentina lo quiere”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) despidió al papa León XIV con una carta en la que expresó su agradecimiento por la visita al país y destacó el impacto que tuvo entre los fieles. Los obispos calificaron la llegada del Pontífice como un acontecimiento histórico para la Iglesia y pidieron que el encuentro marque el comienzo de una etapa de mayor comunión y compromiso.

"Con el corazón desbordante de alegría y gratitud, los obispos argentinos queremos decirle, en nombre de todo nuestro pueblo: ¡Gracias, Santo Padre! ¡Gracias por habernos regalado la inmensa alegría de su visita a nuestra patria!", expresaron al comienzo de la misiva difundida este jueves 12 de noviembre.

El documento lleva las firmas de las principales autoridades de la CEA: su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el vicepresidente primero, el arzobispo de Córdoba y cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente segundo, el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández; y el secretario general, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

Los representantes de la Iglesia argentina describieron la visita como "días verdaderamente históricos, que permanecerán grabados para siempre en el corazón de nuestra Iglesia y de nuestro pueblo". También señalaron que la presencia del Papa significó un tiempo de renovación espiritual y esperanza para las comunidades.

"Nos hemos sentido confirmados en la fe, alentados en nuestra misión y renovados en la alegría de ser Iglesia y caminar juntos", afirmaron. En ese sentido, destacaron que las palabras, los gestos y los encuentros del Pontífice dejaron un mensaje que esperan mantener presente en la vida cotidiana de la Iglesia.

Los obispos destacaron la participación de comunidades de todo el país

La carta también puso el foco en la respuesta de los fieles durante la visita. La CEA resaltó tanto las multitudes que acompañaron al Papa en sus actividades como a las personas que siguieron su recorrido desde distintas localidades, parroquias y comunidades.

Los obispos mencionaron especialmente las denominadas "postas del encuentro", espacios en los que grupos de argentinos se reunieron para seguir las actividades a través de los medios de comunicación y compartir momentos de oración. "Toda la Argentina quiso abrazarlo y hacerle sentir su cariño", expresaron.

Para la Conferencia Episcopal, esa participación mostró el alcance federal de la visita y el interés de comunidades que, aun sin estar presentes en los encuentros multitudinarios, encontraron una forma de sumarse a la celebración.

La Iglesia pidió que la visita impulse una nueva etapa

En el tramo final, los obispos plantearon que el paso de León XIV por el país no debería quedar solamente como un recuerdo. Por el contrario, propusieron tomar sus mensajes como punto de partida para fortalecer los vínculos dentro de la Iglesia y renovar su presencia en la sociedad.

"Queremos pedirle al Señor que nos ayude a discernir cómo hacer fecundo todo lo que usted nos ha dejado", señalaron. También expresaron su deseo de que esos días sean "el comienzo de un tiempo nuevo para nuestra Iglesia, de mayor comunión y ardor misionero".

La carta concluyó con un último mensaje de gratitud hacia el Pontífice. "Gracias, Santo Padre, por su entrega generosa, por su cercanía paternal y por habernos ayudado a mirar nuestra patria y nuestra Iglesia con renovada esperanza. La Argentina lo quiere y le agradece de corazón", manifestaron los obispos.