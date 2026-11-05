Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Buenos Aires tendrá como marco una jornada soleada y temperaturas agradables. Para el lunes 9 de noviembre, cuando está prevista una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el pronóstico anticipa cielo despejado, unos 22 grados al mediodía y una máxima cercana a los 25 °C durante las primeras horas de la tarde. No se esperan lluvias, una condición favorable para quienes viajen a participar de la celebración y de las actividades al aire libre.

El panorama será diferente durante los días previos. Un frente frío avanzará sobre la región central del país y provocará precipitaciones aisladas, viento del sur y un descenso de las temperaturas. El cambio se sentirá especialmente durante el sábado y el domingo, antes de una recuperación térmica que coincidirá con la jornada central de la visita papal.

Hay calles cortadas en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV dará una misa frente al Monumento a los Españoles

El frente frío traerá lluvias y viento durante el fin de semana

Este jueves 5 todavía tendrá características primaverales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se esperan máximas de entre 28 y 29 °C, abundante sol y un aumento parcial de la nubosidad hacia la noche.

El viernes 6 llegará el cambio de tiempo. La probabilidad de lluvias rondará el 70%, principalmente durante la segunda mitad del día, aunque las chances de tormentas serán bajas. Los modelos meteorológicos estiman precipitaciones dispersas de entre 1 y 15 milímetros en distintos sectores del AMBA.

La jornada comenzará con una mínima cercana a los 16 °C y alcanzará unos 25 °C. Con el avance del aire frío, el viento rotará al sur y podría presentar algunas ráfagas.

El sábado 7 continuará el descenso térmico. Durante la madrugada podrían persistir algunas precipitaciones, pero luego se espera una mejora gradual y una disminución de la nubosidad. El viento será uno de los principales factores de la jornada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 45 y 50 kilómetros por hora. La máxima apenas rondará los 20 °C.

El domingo 8 llegará el momento más frío de este período. Con cielo despejado y viento que comenzará a rotar al noreste, las mínimas podrían ubicarse entre 6 y 7 °C en sectores del conurbano bonaerense, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rondarían los 10 °C.

El lunes será favorable para las actividades al aire libre

La circulación de viento del norte permitirá que las temperaturas se recuperen rápidamente desde el domingo. Esa tendencia se consolidará el lunes 9, cuando miles de personas se reunirán en Palermo para participar de la misa prevista durante la visita del papa León XIV.

Para el horario de la celebración se espera una temperatura cercana a los 22 °C, con una máxima que podría llegar a los 25 °C durante las primeras horas de la tarde. El cielo permanecerá despejado y no hay precipitaciones previstas, por lo que las condiciones acompañarán el desarrollo de la convocatoria.

Quienes viajen desde Neuquén, Río Negro y otros puntos de la región norte de la Patagonia deberán tener en cuenta, sin embargo, la intensidad del sol. El índice de radiación ultravioleta podría alcanzar valores extremos, de 11 o superiores alrededor del mediodía. Por eso, será importante llevar protector solar, gorra o sombrero y agua, especialmente para quienes deban permanecer varias horas al aire libre.

Después de la jornada papal, el tiempo volverá a cambiar de manera gradual. Durante la segunda mitad de la próxima semana se espera un nuevo ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían acercarse a los 30 °C en Buenos Aires.