Un piloto murió tras el choque de dos avionetas durante una exhibición acrobática en Uruguay

Un piloto murió este miércoles en Uruguay luego de que dos avionetas chocaran en pleno vuelo mientras realizaban maniobras acrobáticas cerca del balneario de Guazuvirá, en el departamento de Canelones. El accidente ocurrió alrededor del mediodía, a unos 60 kilómetros de Montevideo, y terminó con la caída de una de las aeronaves.

Según informó la Fuerza Aérea Uruguaya, una de las avionetas consiguió aterrizar de emergencia en las instalaciones del Aeroclub Green. La otra, un modelo Rihn DR-109, cayó a tierra y su único ocupante murió.

Una de las avionetas logró aterrizar de emergencia

Las dos aeronaves civiles realizaban maniobras en el aire cuando se produjo el impacto. Tras la colisión, el piloto de una de ellas logró llevar la avioneta hasta el Aeroclub Green y completar un aterrizaje de emergencia.

La segunda aeronave no pudo mantenerse en vuelo y se precipitó a tierra. Su piloto fue la única víctima fatal informada hasta el momento.

Los investigadores buscan determinar qué provocó el choque

Después del accidente, integrantes de la Junta Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se trasladaron hasta el lugar para iniciar las pericias. El equipo está integrado por el director del organismo y un investigador, quienes trabajan para reconstruir la secuencia del impacto.

La Fuerza Aérea Uruguaya señaló que la investigación busca establecer las causas y las circunstancias de la colisión. Por ahora, no se difundieron conclusiones sobre los motivos que llevaron a las dos avionetas a chocar durante las maniobras acrobáticas.

Los resultados de las pericias permitirán conocer cómo se produjo el accidente ocurrido en Canelones y qué factores pudieron influir en la caída de la aeronave.