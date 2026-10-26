La sorpresiva reelección de Luiz Inácio Lula da Silva desató una ola de ventas de activos brasileños en los mercados internacionales y anticipa una jornada de extrema volatilidad en San Pablo. Las acciones de Mercado Libre retrocedían 13,27%, hasta US$1558, en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Antes de la apertura de la Bolsa local, el fondo EWZ, que reúne acciones de las principales empresas de Brasil y cotiza en Estados Unidos, llegó a desplomarse 26,74%, mientras que el real perdió más de 10% en los contratos de futuros negociados en Chicago. La reacción se produjo después de que el presidente brasileño derrotara al senador Flavio Bolsonaro en el balotaje del domingo.

El impacto inmediato en los mercados

Las primeras operaciones reflejaron la magnitud del impacto electoral. El EWZ pasó de US$42,59 a US$31,20 en las negociaciones previas a la apertura estadounidense. En el mercado de futuros, la depreciación de la moneda brasileña llevó la cotización implícita del dólar hasta aproximadamente 5,58 reales. En Japón, un fondo que replica el comportamiento de las acciones brasileñas llegó a retroceder alrededor de 15%.

La Bolsa de San Pablo cuenta con un mecanismo de emergencia, conocido como circuit breaker, que suspende las negociaciones durante 30 minutos si el Ibovespa acumula una caída del 10% respecto del cierre anterior. La última vez que se activó fue en marzo de 2020, durante el desplome global provocado por la pandemia.

Por qué cayeron las acciones de Mercado Libre

La ola de ventas golpeó a dos de las mayores compañías tecnológicas de América Latina. Las acciones de Nubank se desplomaban 25,99% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, hasta US$11,28**, mientras que **Mercado Libre** retrocedía **13,27%**, hasta **US$1558.

En el caso de Mercado Libre, la exposición es significativa: Brasil es, por amplio margen, su principal mercado, incluso por encima de la Argentina. En 2025, el país generó US$15.201 millones** en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al **52,6%** de los **US$28.893 millones facturados por el grupo. México representó el 22,4% y la Argentina, el 20,6%.

Una desaceleración del consumo brasileño podría afectar sus operaciones, mientras que la depreciación del real reduciría el valor en dólares de los ingresos obtenidos en ese mercado.

La apuesta que se desarmó

El movimiento tiene una explicación que excede el resultado electoral. Durante las tres semanas posteriores a la primera vuelta, los grandes fondos de inversión habían apostado a una victoria de Flavio Bolsonaro y a un cambio de orientación económica. Esa expectativa había impulsado un fuerte repunte de los activos brasileños: el Ibovespa acumuló una ganancia de casi 7%, el real se apreció alrededor de 5% frente al dólar y el ETF EWZ avanzó más de 11%.

La victoria de Lula obligó a los operadores a desarmar abruptamente esas posiciones.

Los bancos, los más castigados

Entre las compañías más castigadas aparecen los bancos y las entidades financieras, que habían encabezado el repunte posterior a la primera vuelta. En las primeras operaciones internacionales, las acciones de Itaú llegaron a retroceder alrededor de 25%, mientras que Bradesco registró pérdidas cercanas al 30%. La plataforma de inversiones XP también sufrió una fuerte caída.

Los bancos brasileños son particularmente sensibles a las perspectivas de crecimiento económico, al costo del crédito y a la capacidad de pago de las familias y las empresas. Una mayor incertidumbre fiscal podría mantener elevadas las tasas de interés durante más tiempo y deteriorar la calidad de las carteras crediticias.

Petrobras y las empresas ligadas al consumo

Otro de los focos de atención es Petrobras, la petrolera controlada por el Estado brasileño. Sus acciones negociadas en Nueva York llegaron a perder alrededor de 22%, ante el temor de que un nuevo mandato de Lula mantenga una mayor intervención estatal en las decisiones de inversión y en la política de precios de los combustibles.

También aparecen entre las empresas más vulnerables las constructoras, las cadenas comerciales y las compañías orientadas al consumo doméstico. Firmas como Magazine Luiza, que había ganado 24% después de la primera vuelta, son especialmente sensibles a la evolución de las tasas de interés y al poder adquisitivo de los hogares.

El escenario fiscal que preocupa a los inversores

Detrás de la reacción financiera aparece un problema estructural: la deuda pública de Brasil ya supera el 82% del PBI, su nivel más elevado desde la pandemia. El próximo gobierno deberá encontrar la manera de desacelerar el crecimiento del endeudamiento sin abandonar los programas sociales y los compromisos de inversión.

"Los inversores quieren un compromiso claro y creíble con la disciplina fiscal", sostuvo Alejo Czerwonko, director de inversiones para mercados emergentes de UBS Global Wealth Management.

Las próximas definiciones del equipo económico serán determinantes para establecer si la caída de los activos constituye una corrección transitoria o el comienzo de un período más prolongado de desconfianza. La elección del próximo ministro de Hacienda, la elaboración del presupuesto de 2027 y las reglas que limitarán el crecimiento del gasto público aparecen entre las principales señales que esperan los inversores.