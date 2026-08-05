El papa León XIV visitará América del Sur del 6 al 17 de noviembre en su primera gira al continente, con escales confirmadas en Uruguay (6 al 8), Argentina (8 al 11) y Perú (11 al 17), en lo que será el sexto viaje apostólico de su pontificado. Las confirmaciones llegaron este miércoles en simultáneo desde los tres países: la presidenta peruana Keiko Fujimori anunció el itinerario peruano —Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa— con una frase cargada de afecto personal hacia quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023: "Santo Padre, lo esperamos con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú". La Arquidiócesis de Montevideo lo hizo con una imagen generada con inteligencia artificial que muestra al pontífice tomando mate con un termo con la bandera uruguaya, acompañada del mensaje "Oficial. Viene el Papa. 6, 7 y 8 de noviembre". En Argentina, cuya confirmación ya había trascendido días atrás, los preparativos avanzan desde la llegada del nuevo nuncio apostólico Michael Wallace Banach.

En Uruguay, el cardenal Daniel Sturla, el canciller Mario Lubetkin y el nuncio Gianfranco Gallone ofrecieron una conferencia de prensa en la Cancillería para detallar el itinerario: el sábado 7, León XIV viajará a Paysandú para una misa matutina y, de regreso a Montevideo, visitará la Cuenca de Casavalle —incluyendo el barrio El Borro, donde la Iglesia desarrolla tareas sociales— antes de una celebración pastoral en el Estadio Centenario. El domingo 8, el papa partirá hacia Florida para participar en los actos de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, cuya festividad cae ese mismo día. "Para nosotros es una coincidencia, una providencia", afirmó Sturla. El canciller Lubetkin subrayó que la inclusión de Uruguay en la primera gira latinoamericana del pontífice es "extraordinaria" y representa "un paso adelante muy fuerte en las relaciones con el Estado del Vaticano".

En Perú, el canciller Carlos Espá confirmó que Fujimori recibirá al papa en el Palacio de Gobierno en Lima para una reunión privada, y que el recorrido incluirá "una gran misa de Acción de Gracias" y un encuentro con jóvenes para clausurar el jubileo del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Robert Francis Prevost —nacido en Chicago, nacionalizado peruano— sirvió como misionero en Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo entre 1985 y 1998, y fue obispo de Chiclayo hasta 2023, lo que convierte a Perú en algo más que un destino pastoral: es el regreso de León XIV al país que lo formó como sacerdote y obispo. La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, lo resumió con sencillez: "Lo esperamos con los brazos abiertos a quien fuese nuestro obispo, Robert Prevost".