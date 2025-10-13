Hamas liberó a los 20 rehenes que mantenía cautivos desde 2023 en Gaza

El grupo terrorista Hamas liberó este lunes a los 20 rehenes que mantenía secuestrados desde hace más de dos años en la Franja de Gaza, entre ellos tres ciudadanos argentinos. La noticia fue confirmada por el Ministerio de Exteriores de Israel, que celebró el hecho con un mensaje en su cuenta oficial de X: “Bienvenidos a casa”.

Los rehenes, que fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, están siendo evaluados por equipos médicos israelíes antes de reencontrarse con sus familias. La liberación se concretó en el marco del acuerdo de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu y fue distinguido en el Parlamento israelí por su papel en las negociaciones.

Los primeros siete liberados fueron identificados como Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, Omri Miran, Gali y Ziv Berman, Matan Angrest y Eitan Mor. Con esta entrega, todos los rehenes que permanecían en manos de Hamas fueron liberados, poniendo fin a más de dos años de cautiverio y guerra.

La primera fase del alto el fuego acordado con mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar contempla además la liberación de 250 prisioneros palestinos condenados a largas penas y otros 1.700 detenidos sin cargos, en un intercambio que busca consolidar el proceso de pacificación en la región.

El gobierno israelí celebró el retorno de los secuestrados como “un paso humanitario y simbólico hacia la paz”, mientras continúan las negociaciones para garantizar el cumplimiento de la tregua y la asistencia humanitaria en Gaza.