Las 15 mejores fotos de la histórica misa del papa León XIV en Luján ante 3,5 millones de fieles

La Basílica de Nuestra Señora de Luján fue escenario de una jornada histórica. El papa León XIV encabezó este miércoles 11 de noviembre una multitudinaria misa ante 3,5 millones de fieles, en lo que fue su última actividad oficial en la Argentina antes de partir rumbo a Perú, para continuar con su viaje apostólico.

En una celebración cargada de emoción, fe y simbolismo, miles de personas llegaron desde distintos puntos del país para acompañar al Pontífice. León XIV recorrió parte del trayecto en el papamóvil, saludó a los peregrinos y celebró la misa frente a la imagen original de la Virgen de Luján, que fue trasladada especialmente hasta el altar principal.

León XIV llamó a los argentinos a reconciliarse, tender puentes de solidaridad y construir un futuro basado en el amor.

Durante su homilía, el Papa llamó a la reconciliación de los argentinos, pidió tender puentes de caridad y recordó a quienes atraviesan situaciones difíciles por la pobreza, la falta de trabajo, las enfermedades y la discriminación. “Argentina, levántate y camina, ama”, fue una de las frases más destacadas de su mensaje de despedida.

El Pontífice también vistió una casulla celeste y blanca, en referencia a los colores de la Argentina y a la devoción por la Virgen de Luján. Las imágenes de la multitud, el encuentro con los fieles y los momentos más emotivos de la celebración marcaron el cierre de su visita al país. Estas son algunas de las postales más destacadas de una jornada que quedará en la memoria de los argentinos.