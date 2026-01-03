El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró la primera foto de Nicolás Maduro tras ser extraído de Venezuela. En la imagen que difundió el republicano se observa al venezolano en ropa deportiva, con anteojos oscuros y los oídos tapados.

Trump, consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario".

En este sentido, el mandatario consignó que “nuestro dominio en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.

“La capacidad militar venezolana quedó inutilizable”, señaló Trump, quien confirmó que “el dictador Maduro no está más en Venezuela”. Además, indicó que “Estados Unidos es una nación más segura y orgullosa”.