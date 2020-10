Argentino reconocido como Oficial de la Orden del Imperio Británico

Israel Gloger, biólogo argentino radicado en Londres fue reconocido con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés), uno de los galardones más prestigiosos otorgado por la reina Isabel II, por su trabajo en apoyo a las relaciones científicas entre Argentina y el Reino Unido.

Gloger, conocido como Isro, que dirige el programa "Trust in Science" del laboratorio británico GSK (GlaxoSmithKline), una iniciativa público-privada que apoya a científicos argentinos en sus investigaciones, pasará a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", al igual que la médica patóloga argentina Marta Cohen, quien también recibió la distinción este año.

Es la primera vez que dos argentinos son nombrados al mismo tiempo con este galardón fundado el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V y otorgado actualmente por la monarca británica.

Hace casi 30 años, la médica y patóloga argentina ya fallecida Julia Polak fue distinguida con otra de las cinco clases que comprende la Orden, al ser nombrada como Dama del Imperio británico (DBE).

Entre las personalidades que recibieron esta distinción como miembros de la Orden Británica se encuentran Paul McCartney (1965) John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007).

Al referirse ante la prensa argentina en londres, Gloger dijo "no me esperaba esta distinción. Había recibido dos premios en Argentina, pero este de acá no me lo imaginé nunca. Sentí mucha emoción y sorpresa al ver que estaba siendo reconocido por un esfuerzo realizado desde hace muchos años".

Según el biólogo, el OBE se debe principalmente a su trabajo para fomentar la ciencia argentina a través del programa "Trust in Science", apoyando proyectos de investigación de científicos argentinos.

Lo es también por el impulso que dio al intercambio de conocimiento entre argentinos y británicos con la realización en Buenos Aires de conferencias en las que participaron varios investigadores de Reino Unido ganadores del Premio Nobel.

Para Gloger fue muy importante el haber promovido un acuerdo entre el Instituto de investigación Francis Crick Institute de Londres, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt) y GSK para traer becarios argentinos a formarse en Inglaterra, según destacó.

El científico argentino indicó que entre 2012 y 2020 la inversión a través de "Trust in Science" como parte de un acuerdo de colaboración y cofinanciamiento junto al Mincyt para apoyar la investigación científica básica fue de 10,5 millones de dólares.

"Esta distinción pone a nuestro país en el mapa inglés al reconocer que la ciencia argentina tiene valor. Argentina podrá tener sus altibajos económicos o financieros pero el nivel de calidad de la ciencia para mi es totalmente comparable con la de un investigador estadounidense, canadiense, inglés o francés. Creo que, reconociéndome a mí, se está reconociendo el valor de los intercambios científicos con Argentina", subrayó.

Gloger elogió la educación académica en Argentina y destacó que "a veces se suplanta la falta de recursos materiales, elevando el nivel teórico del conocimiento".

"Todo lo que estoy haciendo con mi trabajo es una forma de devolver a la Argentina lo que yo aprendí y este es mi reconocimiento a lo que recibí", afirmó.

El biólogo especialista en virología molecular llegó a Londres hace 35 años para hacer un postdoctorado por tres años que luego se alargó y finalmente terminó residiendo en el Reino Unido junto a su esposa y dos hijas.

Nació en Buenos Aires y comenzó su formación académica en Biología en la UBA para luego continuar en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, donde completó su primer título en Biología, su Master en Bioquímica y su doctorado.

Luego obtuvo una beca posdoctoral de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) para trabajar en el Instituto Nacional de Investigación Médica en Londres.

Realizó además un segundo proyecto de postdoctorado en el Imperial Cancer Research Fund, en Londres.

En 1989 comenzó a trabajar en GlaxoSmithKline (GSK) y desde el 2010, es el director del Programa Trust in Science.

Em 2012 recibió el premio Raíces en Argentina y el año pasado fue nombrado “ciudadano distinguido por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino por su relación con el desarrollo de relaciones científicas para Argentina.