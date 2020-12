Dijo que Viviana Canosa lo amenazó: "Por eso me abstengo"

"No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas", sostuvo el diputado Daniel Julio Ferreyra, representante de Jujuy por el Frente de Todos, denunciando en la cámara de Diputados que recibió amenazas luego de haber hablado a favor de aquellas mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo.

Todo comenzó cuándo la periodista Viviana Canosa, al aire, en su programa y en las redes sociales dijo: "Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera". Situación que enfureció a Ferreyra que manifestó: "De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mi. Una periodista cotizada, cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley. No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto".

Más adelante, recordó: "Yo vi en el sepelio de Maradona un hincha de Boca abrazado a un hincha de River, llorando los dos. Nos está haciendo falta el abrazo de aquellos dos que piensan diferente. En lo personal, no me preocupan, pero han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy".

MEDIA SANCIÓN

Diputados dio media sanción a la legalización del aborto pasadas las 7:23 de la mañana, luego de 20 horas de sesión. Se aprobó por aprobado, por 131 votos contra 117 y 6 abstenciones. El proyecto pasará ahora al Senado, la cámara que definirá si es ley o no. El resultado de este viernes, tras la maratónica sesión iniciada ayer a la mañana, fue celebrado por quienes esgrimían los pañuelos verdes adentro y afuera del Congreso Nacional. Ya se había anticipado, de todas maneras, por lo que no fue sorpresa. Igual, la ceremonia de celebración se hizo, por quienes entienden que se ha dado un paso importante en los derechos propios de las mujeres en Argentina.