Legalización del aborto, dos posturas irreconciliables

Pasadas las 11 de la mañana comenzó la sesión especial en la Cámara de diputados, con 105 diputados en el recinto y 45 de manera virtual, sobre los proyectos de legalización del aborto y del "Plan de los 1000 días”, se estima que la votación pueda realizarse a las 3 de la mañana. En Am 550 y 24/7 Canal de Noticias dos representantes de ambos sectores, "celestes y verdes", explicaron sus posturas y por qué el proyecto tiene que ser ley o no.

Nadia Márquez, concejala neuquina por Democracia Cristiana afirmó que cuando empezó la vigilia afuera del Congreso, “mujeres embarazadas del sector celeste fueron violentadas por la policía. Son hechos que no deberían pasar, que deberíamos transitar de la manera más pacífica, pero es difícil plantear esto cuando justo lo que no se quiere en este debate es ser pacifico, porque lo que se pretende es eliminar la vida de niños por nacer”.

Sostuvo que la discusión se da “siempre” en “aborto legal o aborto ilegal”. Pero “acá el debate es si vamos a permitir que el Estado promueva la matanza de niños por nacer, eso es lo que se está debatiendo en el Congreso”.

Márquez mencionó al diputado neuquino Francisco Sánchez, quien minutos antes había marcado su postura en el recinto, “defendiendo la vida”, al igual que Alma “Chani” Sapag, “que repite su voto como en el 2018. Su postura no es religiosa, sino que defiende la vida desde un aspecto filosófico, que es lo que estamos planteando la mayoría de los argentinos”.

Al ser consultada sobre la votación afirmó que “va a pasar lo mismo que en el 2018. El aborto en una de las Cámaras va a ser negado, porque Argentina es provida, y la Constitución es provida, defiende la vida desde la concepción y reconoce a las personas humanas desde la concepción”.

“El aborto no es un planteo de los pobres como quieren hacernos creer, es un capricho de los burgueses que quieren sentirse menos culpable, o piensan que se sentirían menos culpable si es legal” dijo contundente y justificó porqué este proyecto no es urgente con datos del ministerio de Salud provincial.

“En 2018 las causas de muertes en partos, abortos y puerperios, representan el 0,21% de las muertes de mujeres, esto quiere decir que la ley no es urgente y no es una prioridad”.

Para finalizar sostuvo que no se necesita “elegir entre una vida u otra, la ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado, el acompañamiento psicológico terapéutico también ha avanzado y se puede acompañar a las dos vidas”.

Por su parte la médica, docente e investigadora de la UNCo Gabriela Luchetti, quien además es miembro de la Red Argentina de acceso al aborto seguro (REDDAS) se mostró muy emocionada y siguiendo el debate “paso a paso”. "Hay altas probabilidades de que sea aprobado en las dos cámaras, y que en la Argentina tengamos, para antes de Navidad aborto legal".

“En Argentina si no se aprueba el proyecto, las mujeres van a seguir abortando pero en la clandestinidad. Además nadie va a obligar a nadie a hacer algo que no quiera” explicó. Esta Ley es para “habilitar a las que quieran abortar que lo puedan hacer con todas las condiciones que corresponden, sin clandestinidad y sin estigma”.

“La discusión no se trata de la vida o la muerte, ese es el lugar al que nos quieren llevar, porque la discusión y la ley no se tratan de eso. La ley se trata de poner en claro lo que pasa y va a seguir pasando la aprobemos o no la aprobemos”.