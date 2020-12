Fue absuelto Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA

El Tribunal Oral Federal 3 absolvió a Carlos Telleldín por el atentado a la AMIA, en un veredicto leído este mediodía. Siempre se sostuvo, hasta ahora, que era el hombre que había entregado el vehículo usado para la explosión, una Trafic. Desde 1994 a la fecha, no se ha avanzado, entonces, ni un poco en el esclarecimiento del horroroso crimen.

La audiencia comenzó a las 10, y Telleldín aceptó hablarle a los jueces antes de conocerse el fallo. “Reitero, como en 2004, mi inocencia total y absoluta en este terrible atentado. Y quiero decir que algunas cosas fueron mentiras y fraudulentas desde el primer día para perjudicarme”, dijo el acusado.

Telleldín tiene dos pedidos de condena a prisión perpetua y otro a 20 años de prisión que hicieron la Fiscalía y las querellas del caso.Tras la palabras de Telleldín, los magistrados Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero pasaron a deliberar. El veredicto fue absolución.

“Capaz que equivoqué el camino de comprar partes de autos sustraídas. Pero no le vendí autos ningún delincuente ni a personas con antecedentes y ningún vehículo fue usado para una maniobra ilícita. Siempre vendí desde mi casa”, sostuvo el ahora absuelto.

Contó que en 2001 quiso suicidarse en la cárcel de Devoto con la ingesta de más de 100 pastillas. “Llegó un momento que no resistía mas la injusticia, no la cárcel a la que me acostumbré”, recordó y le agradeció a los jueces.