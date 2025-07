Solana Sierra cayó en octavos y no hay más argentinos en Wimbledon

Se terminó el sueño, pero no sin dejar un gran recuerdo. Solana Sierra perdió en octavos de final 6-3 y 6-2 ante Laura Siegemund y se despidió de Wimbledon. La marplatense no pudo continuar su gran semana, cayendo ante la alemana de 37 años en dos sets, sin embargo quedará una marca indeleble: es la primera lucky loser de la Era Abierta en alcanzar a la segunda semana del All England. Además, Se desde mañana figurará entre las mejores 70 del mundo.

El camino de la marplatense (101° del ranking) en el tercer Grand Slam de la temporada finalizó ante la alemana Siegemund (104° en singles, 22° en dobles) en dos sets y 1h19m de partido. La primera manga se vio afectada por la lluvia, que demoró el duelo una hora. Tras eso, la germana aprovechó un mal inicio de Sierra y le quebró, aunque la argentina recuperó rápidamente la ruptura. No obstante, la experimentada europea se impuso, primero eludiendo dos chances de break para luego lograr un quiebre clave, que confirmó poniéndose 5-3. Con la presión de ganar su saque, Solana volvió a cederlo y su rival redondeó el 6-3 inicial.

La experimentada Siegemund cortó el sueño de Solana Sierra.

El segundo set también se vio afectado por la lluvia cuando Siegemund arrancó 1-0 arriba. A la vuelta, la germana se mostró superior y logró ponerse 4-1 arriba ganando los primeros tres juegos. Si bien Sierra emparejó, su rival logró sostener la ventaja sin dar chances con su servicio y llegó al octavo game presionando a la argentina, que cometió un par de errores con el saque que le dieron a la alemana doble match point. Pese a la lucha de la marplatense, que logró levantarlos, Siegemund se las arregló para llevarse otra ruptura, la definitiva, que confirmó su victoria.

Más allá de la tristeza por despedirse de un Wimbledon inolvidable, este certamen podría ser un punto de quiebre en la carrera de Sierra. No sólo por el salto en el ranking (subiría unas 35 posiciones) y un premio económico casi más importante que el que había embolsado en lo que va de su trayectoria (240.000 libras que le permitirán programar giras con mayor comodidad), sino por lo demostrado tenísticamente en el césped del All England, actuación que hizo muestra de una gran evolución propia que ilusiona de cara al futuro.

El reconocimiento de Wimbledon para Solana

La actuación histórica de la argentina, pese a terminar hoy, tendrá un reconocimiento material brindado por las autoridades del torneo: le pidieron a Sierra que deje una raqueta y la ropa que utilizó para ser exhibida en el Museo de Wimbledon. El lugar, famoso por sus artículos, tendrá estos artículos de la tenista argentina tras haber sido la primera lucky loser en los octavos de final en singles de la Era Abierta. Hay que recordar que, además del dato histórico mencionado, es la primera tenista nacional en octavos de final de Wimbledon después de 21 años (tras lo hecho por Paola Suárez en la edición de 2004).