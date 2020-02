Juntos por el cambio irá a la justicia por banca de Scioli

Desde Juntos por el Cambio denunció esta tarde que "el oficialismo decidió vulnerar al Congreso argentino y con él a los millones de ciudadanos que con su voto decidieron la integración del mismo. El Poder Legislativo es la casa de la democracia, por eso es tal la gravedad de lo acontecido que casi no registra precedentes en nuestra historia constitucional.

Debemos remontarnos a la década del ´90 para encontrar un hecho tan escandaloso como el de hoy: por segunda vez en nuestra historia democrática una persona que no reviste la calidad de diputado nacional ocupó ilegal e ilegítimamente una banca para alcanzar un quórum que el oficialismo no tenía."

Los diputados opositores adelantaron que se presentarán a la justicia para solicitar la investigación de lo ocurrido hoy en el Congreso.

Agregaron que "el oficialismo contó con la colaboración de 15 diputados de otros bloques: Pablo Cassinerio, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y Alejandra Vigo, de Córdoba; Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, de Misiones; José Luis Ramón de Mendoza; Nicolás del Caño y Romina del Pla de Provincia de Buenos Aires; Alma Sapag de Neuquén; Luis Di Giácomo de Río Negro; Beatriz Ávila de Tucumán; Antonio Carambia de Santa Cruz y Pablo Ansaloni de Provincia de Buenos Aires. Así todo, no consiguieron el quórum reglamentario sino urdiendo una maniobra absolutamente ilegal al contabilizar para el mismo la presencia de Daniel Scioli, quien ha venido desempeñándose públicamente como Embajador ante la República Federativa del Brasil, presentándose como tal ante el propio presidente Bolsonaro."