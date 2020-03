Más contagiados, la advertencia del Gobierno

El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas se confirmaron 36 nuevos casos de personas contagiadas con coronavirus: 11 en la Capital Federal; cinco en la provincia de Buenos Aires; 13 en Santa Fe, tres en Córdoba y cuatro en Chaco.

En total, ya hay 301 personas infectadas en la Argentina, la mayoría con antecedentes de viaje a zonas con transmisión comunitaria.

“La mayoría de los casos son importados, se detecta transmisión local en conglomerados y se identifica casos de posible transmisión comunitaria que se encuentran en investigación”, según manifestó el Ministerio de Salud, en la Argentina. Cabe destacar que de los 301 casos, cuatro corresponden a las víctimas fatales, que contaban con otras problemáticas de salud.

En el reporte diario, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, solicitó y pidió no pensar que empeora la situación si se confirman más casos de coronavirus porque “la situación es dinámica. Ayer se confirmaron menos casos, eso no significa que estamos mejor o que está resuelto”, señaló la funcionaria, que además detalló que durante el período de aislamiento “los casos que aparezcan son los que se infectaron entre 7 y 21 días atrás y lo que buscamos es minimizar la posibilidad de tener nuevas infecciones”. En definitva la advertencia del Gobierno, es que si "aparecen más casos, no pensemos que estamos peor”