River empató con Monterrey y necesitará un punto más para avanzar

En un partido repleto de infracciones y escasas situaciones de gol, River y Monterrey empatan 0 a 0 por la 2ª fecha del grupo E del Mundial de Clubes en la espectacular ciudad de Los Ángeles.

Tanto el equipo argentino como el mexicano plagaron de jugadores la mitad de cancha y lejos del juego vistoso que se pudo imaginar en la previa, todo fue lucha, fricción e interrupciones.

Sólo en los primeros 45 minutos hubo 22 infracciones. En contrapartida, sólo un tiro al arco defendido por Franco Armani para Rayados, una corrida de Canales que terminó controlada por el 1.

45+1 Expulsado Castaño en River. Segunda amarilla en el partido, cortando una salida de contra. Para el último partido contra Inter, River pierde a Pérez, Galoppo y el propio Castaño.

43 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Monterrey. Sale Canales e ingresa Alfonso Alvarado.

40 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo de nuevo Borja. Rebote en el área tras un tiro de esquina. El colombiano vuelve a perder el duelo ante Andrada.

38 Minutos. Gonzalo Martínez por Mastantuono y Matías Kraneviter por Pérez.

34 Minutos del segundo tiempo. Cambio en los Rayados. Se retiró Rodríguez (amonestado) e ingresó Víctor Guzmán.

30 Minutos del segundo tiempo. Lo tuvo Borja para River después del pase largo de Colidio. El Colibrí perdió ante Andrada.

26 Minutos del segundo tiempo. Doble cambio en River Ignacio Fernández por Meza y Miguel Borja por Galoppo.

21 Minutos del segundo tiempo. Gran jugada de Colidio, que tocó para Mastantuono. El zurdo anunció demasiado el remate con su perfil y Andrada voló para despejar la pelota al tiro de esquina.

18 Minutos del segundo tiempo. Triple cambio en Monterrey. Roberto De La Rosa por Ocampos, Fidel Ambriz por Berterame y Johan Rojas por Corona.

14 Minutos. River toma la inciativa. Acuña por la izquierda llega al fondo y saca el centro peligroso que terminaron despejando en la línea del arco los mexicanos. Galoppo había desviado adentro del área.

9 Minutos del segundo tiempo. Amarilla para Galoppo. Se suma a Pérez y Castaño, todos en mitad de cancha. El ex Banfield se pierde el partido ante Inter del miércoles por acumulación de amonestaciones. Enzo Pérez tampoco podrá estar por el mismo motivo.

6 Minutos del segundo tiempo. Slalom de Mastantuono contra Sergio Ramos. El mediocampista buscó la pared con Galoppo que en lugar de descargar, remató débil al arco.

5 Minutos. El trámite retrocede como al inicio del partido. Se reparten el domingo y se prestan la pelota. Continúa la fricción.

Para la segunda mitad, no hay cambios en ninguno de los dos equipos.

El detalle de la primera mitad

El Millonario, apenas un tiro libre de Franco Mastantuono a los 26 que sacudió las manos de Esteban Andrada. Hasta que en el final encontró la fluidez tan buscada y una ráfaga puso a Giuliano Galoppo de frente al arco para el bloqueo defensivo de Lucas Ocampo al tiro de esquina.

A la salida de ese córner, Lucas Martínez Quarta no pudo aprovechar tomando la pelota en el segundo palo. El central abrió demasiado el pie y tiró la pelota afuera, con un Andrada ya resignado ante la soledad del rival en el área chica.

La mala noticia para River son las amonestaciones que ya recibieron los mediocampistas Enzo Pérez y Kevin Castaño. Por el lado de Monterrey, sólo Jorge Rodríguez.

Acciones del primer tiempo

En la TV de Argentina, más de 25 puntos de rating para el partido sin contemplar la señal satelital. Sólo canal de aire.

45+1 Otra de River, la más clara de todas. A la salida del tiro de esquina, la pelota le quedó a Lucas Martínez Quarta que entrando solo definió afuera, después que la pelota haya sido peinada en el punto penal.

44 Minutos. Buena de River. Mastantuono, Castaño y el remate dentro del área de Galoppo que fue desviado por Lucas Ocampo al tiro de esquina.

39 Minutos. 20 infracciones. 13 de ellas fueron de River que ya tiene amonestados a Pérez y Castaño.

34 Minutos. Partido muy cortado, con muchas infracciones. Mastantuono deja la banda derecha y juega bien por el centro de la mitad de cancha.

27 Minutos. Otra amarilla para la mitad de cancha del equipo argentino. Amonestado el colombiano Kevin Castaño.

26 Minutos. Primer tiro al arco para River. Mastantuono de tiro libre. El arquero Esteban Andrada desvía al tiro de esquina. En la jugada que fue infracción, Jorge Rodríguez pudo haber recibido la segunda amarilla en Rayados.

17 Minutos. Malas noticias para River. Temprana amonestación de Enzo Pérez, su segundo del certamen y se perderá el partido ante Inter, cerrando el grupo.

13 Minutos, la primera de peligro es para Monterrey. Canales ganó en velocidad por el centro del campo. Armani le atajó el intento al número 10 de los Rayados. Llamado de atención para River.

11 Minutos. El control del partido pasa a manos de Monterrey. Los arcos todavía no vieron acción, pero los mexicanos no se dejan dominar por un River que no encuentra el ritmo de juego. 0 a 0.

6 Minutos. Comienzo parejo en el que River busca asumir el protagonismo.

Comenzó el partido en Los Ángeles, ante una multitud de hinchas de los dos equipos. La ´primera aproximación es de River con un tiro libre desde la derecha que ejecutado Franco Mastantuono muy desviado.

Marcelo Gallardo acaba de confirmar el equipo titular, en el que se destacan los ingresos de Paulo Díaz en defensa y de Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo en mitad de la cancha, luego de la lesión de Sebastián Driussi que lo sacó de la competencia. A la salida obligada del delantero se suman dos por rendimiento deportivo, en relación al cruce del debut, los experimentados Germán Pezzela e Ignacio Fernández.

Formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Maximiliano Meza y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo

Monterrey: Estaban Andrada; Gerardo Arteaga, Erick Aguirre, Sergio Ramos, Stefan Medina; Nelson Deossa, Sergio Canales, Jesús Corona, Lucas Ocampo, Jorge Rodríguez; Alemán Bertramé. DT: Domenec Torrent.

Antes de ponerse en marcha el partido, Inter lidera con 4 puntos, lo sigue River con 3, Monterrey tiene 1 y cierra el Urawa Red Diamonds con 0.

Cómo y dónde escuchar el partido

La cobertura en vivo estará a cargo de distintas radios del grupo Prima Multimedios, que transmitirán el encuentro desde las 21:

Mitre Patagonia 90.5

AM550 La Primera

Las Palmas 96.1

Radio del Valle 90.7

FM Master 105.5 Cipolletti

FM Master 99.5 Cinco Saltos

El elenco dirigido por Marcelo Gallardo no se lució en lo futbolístico ante los japoneses, pero sí cumplió con su parte. Los tres puntos lo encumbraron en su zona, aunque la igualdad entre los otros dos equipos lo dejó ante la obligación de tener que ganar alguno de los dos encuentros restantes. Por eso, ante Rayados saldrá a buscar el triunfo que le permita pasar de ronda sin depender de otros resultados.

La peor noticia para River no fue el 1 a 1 entre Inter y Monterrey ni su irregularidad en el rendimiento, sino la lesión del delantero Sebastián Driussi, quién se perderá lo que resta del torneo, por un esguince severo en el ligamento interno de su tobillo izquierdo. El Gordo era una fija en el ataque millonario y había debutado con gol y un remate en el palo.

Su lesión obliga al Muñeco a, al menos, hacer una variante. Miguel Borja aparece como la alternativa más lineal, la que le permitiría mantener el esquema y a un 9 como punta de lanza. Sin embargo, a pesar de su poder de gol, su poca movilidad y la facilidad para las defensas rivales de tener una referencia tan clara ponen en duda su presencia desde el inicio.

Ante esto, el DT baraja otra alternativa: sumar un hombre más al mediocampo. Si algo le faltó a River en su debut ante Urawa Red Diamonds fue control del partido y fluidez en el juego, por eso, no sería descabellado que ingrese Maximiliano Meza y así logre soltar más a los mediocampistas y tener algo más de creatividad. Esto, a su vez, liberaría a Franco Mastantuono, con menos responsabilidades para el retroceso.

El resto del equipo sería el mismo. Si bien la zaga central no ofreció garantías, seguirá conformada por Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta. En tanto, en la mitad, Enzo Pérez está recuperado de los calambres, que le impidieron salir a jugar el segundo tiempo y será el volante central, acompañado otra vez por Kevin Castaño e Ignacio Fernández.

El mendocino Enzo Pérez será titular en el elenco de Gallardo

Por su parte, los mexicanos del Monterrey dieron la sorpresa ante el Inter de Milán, Contra todos los pronósticos, el equipo que contó con el debut del entrenador español Domènec Torrent le plantó cara al subcampeón de Europa y estuvo cerca de quedarse con el triunfo.

Sergio Ramos, capitán, figura y goleador en el debut, se entrenó diferenciado, pero todo indica que llegaría en condiciones para ser titular ante River. El único cambio que habría sería el ingreso del mediocampista Nelson Deossa por el zaguero Stefan Medina, que implicará así una variante táctica. Ante el conjunto italiano, Rayados defendió con tres centrales y tuvo un esquema 3-5-2, pero frente al Millonario apelará a un 4-2-3-1.

En el equipo mexicano será titular Lucas Ocampos, surgido en Quilmes y con un paso por la entidad de Núñez y de reconocido fanatismo por la banda, y además habrá otros tres argentinos: Jorge Rodríguez, el delantero Lucas Berterame y el ex arquero de Boca Juniors, Lanús y Arsenal de Sarandí, Esteban Andrada. Cabe recordar que Martín Demichelis fue director técnico de Monterrey hasta hace apenas poco más de un mes.

Probables Formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Franco Mastantuono, Miguel Borja o Maximiliano Meza y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Monterrey (México): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Nelson Deossa, Sergio Canales, Lucas Ocampos; Germán Berterame DT: Domènec Torrent

Hora de Inicio: 22

Árbitro: Slavo Vincic

Estadio: Rose Bowl, Los Angeles.