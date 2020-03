Denuncian que un hospital ocultó contagios de empleados

El sindicato que nuclea al personal de la Sanidad del país, denunció a las autoridades del Hospital Italiano, atribuyéndoles haber ocultado que entre el personal había casos positivos de coronavirus y, por lo tanto, no haber activado el protocolo de aislamiento obligatorio. El gremio (ATSA) anunció que pedirá la intervención del centro de salud si sus directivos “no modifican su accionar negligente”.

En un comunicado de prensa publicado por el portal Infogremiales, ATSA destacó que “el viernes 20 de marzo una trabajadora administrativa presentó síntomas y le hicieron un "estudio preliminar", test PCR, que dio positivo.

Recién el lunes 23 la empleada fue internada pero "el Hospital no tomó ninguna medida al respecto dentro del establecimiento hasta el día miércoles". De hecho, según informó una delegada, el origen podría ser otra compañera que vino de Colombia, a la que el hospital no le dio la baja de cuarentena "por no tratarse de uno de los lugares de riesgo".

Según la comunicación del sindicato, “trabajadores y pacientes circularon con normalidad quedando expuestos a contraer el virus y, a su vez, contagiando a sus familias”.

También se informó que el novio de la empleada internada dio positivo al test por coronavirus.

ATSA reveló que las autoridades del hospital respondieron que “el personal debe 'autoevaluar' su sintomatología".

Por último se informó que el cuerpo de delegados denunció que en el área de internación no se están proveyendo de los materiales indispensables de protección para la atención de los pacientes.