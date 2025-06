Real Madrid derrotó a Pachuca con uno menos desde los 7 minutos

Luego de un arranque dubitativo que lo llevó a quedarse sin Asencio en defensa por la expulsión a los 7 minutos, Real Madrid tomó aire, se hidrató y construyó una merecida victoria ante Pachuca 3 a 1 por la 2ª fecha del Grupo H en el Mundial de Clubes.

Inofensivos los equipos mexicanos. Lo comprobó también River contra Monterrey, sólo que La Banda no pudo convertir en el cruce del sábado a la noche.

Sin embargo, el Madrid es otra cosa. El Real tiene fuego en los últimos metros y con un Vinicius inspirado para explotar todos los espacios, fueron Jude Bellingham a los 35 minutos y Arda Güller a los 42 los encargados de sacudir la red a la vuelta del impás por hidratación.

Es cierto que Pachuca tuvo unos primeros 10 minutos muy favorables, con Salomón Rondón muy cerca del primero de la tarde en Charlotte, pero el fútbol mexicano no daña, gasta millones y no daña, ratificando así su estancamiento en el tercer o cuarto orden mundial.

Madrid, no. Madrid es lo máximo y a pesar de jugar con un hombre de menos, en el inicio de la era Xabi Alonso, la "Casa Blanca" tomó el balón, tuvo movilidad en el mediocampo y a fuerza de posesión mandó, no sólo en el resultado hasta el entretiempo.

Complemento

En el segundo tiempo nuevamente el arranque tuvo a Pachuca intentando sorprende a Courtois en el arco de los españoles, pero entre la falta de puntería o las buenas intervenciones del belga, se cerró la persiana.

La más clara fue una de Rondón a los 10 minutos que no llegó a desviar con fuerza el cabezazo de Pereyra que había ganado en lo más alto, luego de un tiro libre en forma de centro.

El técnico de los europeos tomó nota y reforzó el plan de la tenencia de la pelota con el ingreso de Luka Modric. Así fue cómo llegó la réplica de Vinicius a los 24 minutos que tocó para Valverde, el uruguayo descargó con el ingresado Brahim Díaz que con un centro teledirigido facilitó la llegada del mediocampista que con la punta del botín marcó el 3 a 0 parcial.

Perdido por perdido, Pachuca fue con todo para arriba, alcanzó el descuento con un buen remate de Montiel a los 34, sólo para decorar el resultado porque el gran candidato ya había trabajado lo suficiente para llevarse su primera victoria en el Mundial de Clubes, pese a la tempranera expulsión de Asencio.

Acciones del segundo tiempo

42 Minutos del segundo tiempo. Cambio en el Madrid. Se retira Vinicius e ingresa Víctor Muñoz.

34 Minutos. Gol de Pachuca, Montiel. Tocaron cerca del área grande, el juvenil de los mexicanos quedó suelto y giró para sacar el remate y superar a Courtois, previo desvio en un defensor que intentó bloquear el remate.

33 Minutos del segundo tiempo. Cambio en el Madrid. Se fue Alexander Arnold e ingresó Antonio Ruediger.

27 Minutos del segundo tiempo. Cambio en Pachuca. Se fue el argentino Palavecino e ingresó Víctor Guzmán.

24 Minutos. Gol del Real Madrid. Valverde. Enorme jugada entre Vinicius, el uruguayo y Brahim Díaz que le puso un centro para el ingreso de Valverde que tocó con la punta del botín. Es el partido número 61 del segundo capitán del Madrid en la temporada. Golazo.

15 Minutos del segundo tiempo, cambios en los equipos. En el Madrid sale Güller e ingresa Luka Modric. En Pachuca Carlos Sánchez reemplaza a Kenedy y Eduardo López a Luis Rodríguez.

10 Minutos. Lo pierde Pachuca. Cayó el tiro libre en forma de centro. Lo bajó Pereyra, no alcanzó a desviarlo Rondón.

8 Minutos. Todo bajo control por el momento para el Madrid. No llegó más con peligro sobre el arco de los mexicanos, pero tampoco sufre en defensa.

2 Minutos del segundo tiempo. Increíblemente, los simpatizantes mexicanos gritan ole desde la tribuna ante el toque intrascendente de Pachuca que pierde 2 a 0 y con superioridad numérica.

A la vuelta de vestuarios, el técnico de Madrid introdujo un cambio, el ingreso de Brahim Diaz por Gonzalo. En Pachuca, se quedó en el vestuario Bautista e ingresó John Kenedy

Acciones del primer tiempo

42 Minutos. Gol del Real Madrid. Arda Güller llegando por la derecha del ataque, pisó el área y sacó el remate cruzado para estirar la ventaja. Pachuca se vuelve intrascendente.

35 Minutos. Gol del Real Madrid. A la vuelta del parate para hidratarse, el Madrid se pone en ventaja por intermedio de Bellingham, entrando por la izquierda y sacando un remate rasante y cruzado, inatajable para Moreno. Pachuca no aprovechó su momento y lo paga carísimo, aún con un hombre de más.

29 Minutos. Vinicuis está presente en el partido y gravita en ofensiva con espacios.

18 Minutos. Doble intervención del arquero Courtois. Pachuca de contra, cuando el Madrid comenzaba a dominarlo con la pelota.

15 Minutos. Pachuca pierde la pelota. Madrid controla el hombre de menos a partir de la posesión.

10 Minutos. ¿Y esto no fue penal para el Madrid? El VAR ni siquiera chequepo la jugada del arquero Carlos Moreno ante la presión de Vinicius.

8 Minutos. Palavecino, el ex River y Platense, intenta con el tiro libre. Muy alto, desviado.

7 Minutos, pésimas noticias para el Madrid. Expulsado Asencio por tomar y cortar el intento de Rondón, a punto de meterse al área. Tiro libre para Pachuca y expulsión del defensor.

A los 2 Minutos de juego, la primera jugada de peligro es para Pachuca, a la salida de un tiro de esquina que Salvador Rondón remató y alacanzaron a desviarle su intento.

Formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinicius Jr., Gonzalo García y Arda Güler

Pachuca: Carlos Moreno; Bryan González, Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Luis Rodríguez; Alan Bautista, Elias Montiel; Alexis Domínguez, Agustín Palavecino, Kenedy; Salomón Rondón.

Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega)

La previa

Después de no pasar del empate ante el Al Hilal, el conjunto español tiene la necesidad imperiosa de empezar a sumar de tres para no complicar su clasificación ante un Pachuca, que perdió 1-2 en el primer partido del grupo el pasado jueves ante Red Bull Salzburgo. Con respecto al empate en el debut, Xabi Alonso confirmó el once con un solo cambio: el turco Arda Güler será de la partida en lugar del brasileño Rodrygo. El juvenil Gonzalo García, que marcó en el debut, volverá a estar de arranque.

Hay que recordar que, además de la ausencia de Mbappé, el entrenador del Merengue está algo condicionado por las ausencias. Endrick y Ferland Mendy continúan afuera por lesión, mientras que Eduardo Camavinga, Dani Carvajal, Eder Militao y David Alaba siguen sin estar disponibles al cien por cien, y estarán en el banco de los suplentes.