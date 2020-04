Maestra rural deja en la tranquera la tarea a sus alumnos

El lado B de la pandemia: Una maestra rural de Santa Fe le deja a sus alumnos en las tranqueras de sus casas las tareas de la semana para que sigan estudiando durante la cuarentena.

Mientras los argentinos se encuentran en sus casas cumpliendo con el aislamiento preventivo y obligatorio, muchos en sus hogares siguen estudiando a través de internet. Sin embargo, la realidad de otras provincias no es igual que la de aquellas personas que viven en las grandes ciudades y menos la de los alumnos rurales.

María Caballero, vive en Maciel, es docente y trabaja en el Centro Educativo Rural 303 "Antonio Arenales". En los tiempos que corre se las ingenió para dejarle la tarea a sus alumnos. La vida es diferente para los jóvenes que concurren a dicho establecimiento ante la falta de las nuevas tecnologías. Debido a eso, su "seño", tuvo la idea de dejarles las actividades en las tranqueras para que puedan seguir aprendiendo y con alentadores mensajes para que continúen cuidándose y no salgan de sus casas.

"Mis alumnos no tienen internet y si tienen que comprar el pack les cuesta. Algunos cuando tienen crédito me pueden mandar y otros no se complica un poco", contó en diálogo con un medio local.

Recorre los cinco kilómetros que la distancian entre su casa y la de los niños: "Cuelgo las bolsas de actividades para que la retiren. Cuando terminan en la semana me dejan los cuadernos en la tranquera y voy corrigiendo, es la única manera. Nosotros ponemos lo mejor para ayudar a nuestros alumnos, hay veces que mandan a imprimir y muchos no lo pueden hacer, hay gente que tiene lo justo para comer".