Intendente suspendió a una enfermera por pedirle barbijos

El intendente de Recreo, Catamarca, sancionó a una enfermera que le pidió barbijos por considerar que eso fue una falta de respeto.

Luis Polti, el intendente de la localidad, tomó la decisión de suspender por dos días sin goce de haberes a la enfermera María Paula Nieto porque le pidió públicamente barbijos para atender a los pacientes.

Nieto desarrolla tareas en el control sanitario de la ruta N° 157 que depende directamente del municipio, y la osadía de pedirle un insumo básico para trabajar al intendente, le costó no sólo la sanción mencionada, sino que además la maltrató verbalmente, la amenazó con despedirla y hasta físicamente, y ahora le inició una causa penal por haber grabado la conversación en la que él y su prepotencia quedaron expuestos. En el diálogo que Nieto grabó, se escuchan todo tipo de improperios y amenazas, pero lo más grave fue cuando el intendente le advierte a la enfermera, "La próxima vez que vos me faltes el respeto como me lo has faltado anoche (...) no me va a temblar la mano apretada".

Casi al final de la grabación se escucha que el intendente le informa a la enfermera de la sanción, y además le advierte que luego de la cuarentena ya no iba a trabajar en ese lugar. "Tenés dos días de suspensión sin goce de haberes y después voy a ver si seguís. También tenés apercibimiento... Cuando termine la cuarentena te voy a decir en qué área vas a trabajar, porque acá no trabajás más".

Cuando el audio se hizo público, Polti salió a defenderse y declaró en una radio local, "El que sufrió de violencia de género soy yo. Es ella la que me grita a mí y me falta el respeto. Yo en todo momento le pido que no me falte el respeto".