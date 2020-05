De encargado de edificio, a héroe de los vecinos

Hasta hace casi dos meses, el trabajo de Alan era mantener el orden y la limpieza de un edificio de la calle Colombres, en la ciudad de Buenos Aires: Asear pasillos, veredas, puertas y picaportes comunes, desechar la basura, verificar que todo funcione, etc. Las tareas “normales” y de todos los días, de un encargado de edificio.

Pero llegó la pandemia, y con ella un sinfín de nuevos cuidados y recomendaciones, en todos los ámbitos laborales. Pero en el trabajo específico de los mal llamados “porteros”, el gesto de estar atento a los vecinos que integren el grupo de riesgo, y/o que vivan solos, es una cualidad que se viene repitiendo, y que en el caso de Alan, se destaca. Les hace las compras, atiende a quienes traen pedidos de delivery de supermercados, verdulerías, carnicerías, etc. Siempre dispuesto, y sin pedir nada a cambio: “No quiere aceptar plata, nos ayuda siempre, y no quiere que le paguemos” dice Liliana, una vecina agradecida que intentó darle propinas que él no recibe. Y añade: “por eso le preparé una tortilla, y los alfajorcitos que le encargué en realidad eran para él”.

En el paquete con el "regalo" le dejó un mensaje alusivo a este 1° de mayo: "Gracias por tu ayuda. Que pases un día del trabajador feliz". Él, agradeció subiendo la imagen a su estado de Whatsapp, en donde puso:"esta tortilla es un fuego".

Una demostración de cercanía, una charla a la distancia sanitaria exigida, una oreja para descargar emociones. Son todo eso y más.

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) se comprometieron a que sus trabajadores ayuden en la difusión de la información oficial, y que los mismos encargados puedan promover acciones solidarias, es decir, asistir a los mayores de 65 años de manera voluntaria en el abastecimiento de comida o medicamentos. Al ser una labor opcional, no todos se encuentran dispuestos, pero quienes lo hacen (la mayoría) merecen que los aplausos de las 21hs también sean para ellos.