El pedido de un alumno de sexto grado al ministro Trotta

Mateo Poveda, es un alumno de sexto grado de la Escuela Nº 249 Herminia Gandini de Díaz, de Realicó, La Pampa, y tuvo un dialogó con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, por videoconferencia. Allí el niño ke dejó en claro al ministro que tiene “muchísimas ganas de volver a la escuela”. Trotta, compartió parte de la charla que mantuvo con el niño en sus redes sociales.

La directora del establecimiento educativo pampeano, Daniela Martín, dijo que el alumno primero fue entrevistado por el canal Encuentro, en el programa "Seguimos Educando", y luego se comunicó el funcionario directamente con el niño.

“Mateo me contó que para él volver a la escuela va a ser lo mejor del año porque tiene muchas ganas de ver a sus compañeros”, publicó el ministro en su cuenta de Instagram. Además, el joven alumno le comentó al ministro que durante la cuarentena aprendió muchas cosas, como por ejemplo a usar mejor la computadora y a mandar emails.

Durante el diálogo, que duro aproximadamente unos 20 minutos, el ministro le consultó a Mateo cómo está aprendiendo en casa, y el joven realiquense le contestó que “bastante bien. Antes no sabía ni usar emails, no sabía para qué servían, y ahora sé recibir mensajes, y eso es muy útil”.

Por su parte, le comentó también que estudia con su mamá y le realiza consultas por Whatsapp a su maestra, aunque “no me da la misma seguridad, que preguntarle las cosas cara a cara, con mis propias palabras y mirándola a los ojos”.

Por último, Trotta le consultó si prefiere el sistema tradicional, concurrir al colegio o estudiar desde casa. “El sistema tradicional, sin dudas, en el sistema estuve 6 años, es como que uno ya se adapta, es su segunda casa la escuela, yo me llevo muy bien con mis compañeros, con las señoritas, y de un momento a otro estar en tu casa haciendo las actividades y que las señoritas no te expliquen se hace difícil, ahora yo tengo una duda y en vez de explicarle cara a cara y que me explique, tengo que enviar la pregunta, esperar la respuesta y no la puedo mirar a los ojos”, respondió el alumno.

Aun sin fechas para un posible retorno de las clases, debido a la pandemia del coronavirus, son miles de alumnos y estudiantes de todos los niveles educativos que enfrentan una dura realidad de adaptarse a esta nueva forma de aprender.