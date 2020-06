Camionero venía "pisteando" en la nieve con un vino y volcó

Un camionero causó indignación por su conducta mientras manejaba por una ruta helada de Santa Cruz. En el video que se viralizó se lo puede ver conduciendo sin cinturón de seguridad, a gran velocidad, alterado y con una damajuana de vino a mano. Momentos después, protagonizó un grave accidente y dejó el camión dado vuelta.

El transportista es Leonardo Fabián Mokfalvi, tiene 56 años, es oriundo de Tierra del Fuego, chofer hace más de tres décadas según él mismo, ex empleado de varias empresas de transporte. Se hace llamar “Renolito”.

El chofer se grabó deliberadamente en diferentes tramos de la ruta, cerca de Río Gallegos, mientras cantaba e interpretaba enérgicamente la canción "Te voy a atornillar" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En el medio de su pogo personal, registró que la velocidad del camión no paraba de subir, y pasaba de los 83 km/h a los 85.

Pero "Renolito" continuó con su unipersonal al volante con la ruta helada y cargada de nueve de fondo. ”Vamos, Renolito. Siempre, siempre sin cadenas; pero con cadena líquida”, comenta, mientras descuida el manejo para agarra con su mano una damajuana llena de vino, que exhibe como un trofeo.



El final parecía anunciado. Kilómetros más adelante, Mokfalvi protagonizó un accidente el viernes 26 de junio por la tarde, a 90 kilómetros de Río Gallegos que le podría haber costado la vida a él y a otros. El camión quedó literalmente dado vuelta con la carga de mercadería de supermercados.

“Estoy totalmente capacitado para enseñarles a todos cómo andar en la ruta. No me interesa si sigo manejando o no. A mí ustedes no me ganan nunca, ¿está? A todos los que me putearon cuando entré de Tres Cerros para arriba, que me decían que no iba a llegar: llegué, llegué sin cadena. Ustedes estaban todos cagados porque no saben dónde ponerla, papá. No tienen experiencia. Yo sí. Hace 35 años que estoy en esto”; manifestó el alterado protagonista.