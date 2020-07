Pidió el IFE y pero no se lo asignaron ¡Es titular de ANSES!

"Todavía no estaba como funcionario de ANSES, lo hice para ayudar y asistir a mucha gente" aclaró Mendieta.

Adrián Mendieta es el titular de la oficina de ANSES de la provincia de Jujuy, y su accionar se vio envuelto en polémica luego de que se hiciera público que había solicitado el Ingreso Familiar de Emergencia, el subsidio 10.000 pesos que otorga el Gobierno nacional, y que están destinados a personas que vieron su situación económica perjudicada por la cuarentena.

El ex intendente de la localidad de El Carmen hizo una transmisión en vivo para aclarar la situación, algo que, según dijo, se lo debía al pueblo jujeño. Dijo: "asistimos a un montón de personas para poder cargar el IFE. Yo, como otros compañeros, pusimos a modo de prueba el ejemplo con nuestro DNI para ver cómo impactaba en el sistema y cómo era el rechazo o el ok de una carga. Esto servia para explicar a mucha gente que no sabía cómo hacer la operatoria".

Mendieta agregó: "Era obvio que no iba a salir porque mi domicilio es con mis padres que son jubilados, Viviana que es mi pareja es funcionaria en San Antonio y mis cargos anteriores. Lo hice siendo consciente de que iba a ser así, no tuve otra intención".

Además, el funcionario remarcó que "todavía no estaba como funcionario de ANSES, lo hice para ayudar y asistir a mucha gente".

Para finalizar, explicó: "yo me quedo tranquilo, tengo el compromiso de siempre, las convicciones intactas. Lo importante es que 187 mil jujeños recibieron el IFE en estos momentos tan duros".