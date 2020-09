Se aprobó la remoción de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

El Senado removió y rechazó los traslados previos de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los tres jueces nombrados de forma irregular por el expresidente Mauricio Macri, y que investigaban causas de corrupción que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Previo al debate, Juntos por el Cambio participó de la votación de la primera orden del día, referida a la prórroga de las sesiones virtuales. Sin embargo, el bloque opositor se retiró del encuentro inmediatamente después para no convalidar el tratamiento de los magistrados.

La sesión comenzó con el debate de la prórroga de sesiones remotas, ordenadas el lunes pasado a través del decreto parlamentario 14/20, firmado por la titular del cuerpo, Cristina Kirchner, en el que se prorrogaba la modalidad virtual "de modo excepcional y por el plazo de sesenta días".

El decreto se aprobó con 41 votos a favor y 28 en contra y cero abstenciones.

En el inicio del debate sobre los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, presidenta de la Comisión de Acuerdos, lamentó que "muchos declamen sobre la república, pero hacen poco para que pueda llevarse a cabo" y aseguró que, de acuerdo a la Constitución Nacional, es necesario corregir el traslado irregular de los magistrados hecho durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, cuestionó la sesión especial de este miércoles: “La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente, de los senadores ni del Gobierno Nacional: es la agenda de la presidenta del cuerpo”. “Bueno, sigamos así”, dijo con ironía, y agregó: “Total, la verdad es que gente no está angustiada; no tiene ninguna incertidumbre; no le falta plata; no tiene miedo de que le pase algo a su salud; mira el futuro con optimismo y no está ni siquiera comprando dólares; no tenemos un problema sanitario; no hay un problema en la Provincia; los chicos se están educando; la economía es pujante; las empresas no se van de la Argentina; y los jóvenes no están planteando como irse del país”.

Martín Lousteau tuvo un nuevo cruce con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Esto había puesto en sus redes sociales la expresidenta hace algunos días, sobre los jueces: