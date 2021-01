El relato kirchnerista "me da por las pelotas"

El rionegrino Miguel Angel Pichetto perdió nuevamente su habitual prolijidad para mostrar un discurso verborrágico en contra del gobierno actual. Si ben esta vez no fue en contra de los inmigrantes, por lo que se ahorrará una defensa en el INADI, lo que le produce el relato del kirchnerismo también le valió títulos en los principales medios del país: "me da por las pelotas", remarcó.

El actual auditor general de la Nación, pero que fue durante 12 años el hombre fuerte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en el Senado confesó en una extensa entrevista en el canal LN+ que le "jode mucho el tema emocional y malvinero. Cuando te hacen el relato del avión como un acto heroico que va a cambiar el destino de los argentinos, me da por las pelotas. Eso es la causa de la tragedia argentina”, en relación al modo épico que se manejó la llegada de la vacuna rusa Stupnik V, aunque no se refirió a la confiabilidad para prevenir el coronavirus, sembró la duda cuando aseguró que el Papa Francisco no la quiso y se vacunó con la de Pfizer.

Precisamente con respecto a este laboratorio pidió aclaraciones: “Creo que la sociedad argentina merece una explicación más detallada y precisa de qué pasó con Pfizer, que hizo en el Hospital Militar una experiencia de prueba con 6.000 voluntarios. Argentina tiene que tener otras opciones y ponerlas rápidamente en marcha para realizar un plan de vacunación”.

También apuntó contra los gremios y el “incremento de poder paulatino de los gremios en la última década”, en el que puso como ejemplo al titular del Suteba, Roberto Baradel, que hoy “manda más que el titular de Educación de la provincia de Buenos Aires”, alineado al discurso de la oposición que en los últimos días distintos dirigentes del macrismo, incluido el ex presidente Mauricio Macri, que reclamaron la vuelta de las clases presenciales.

Aunque no hizo crítica alguna al modelo económico del gobierno anterior -al que acompañó en su intento de reelección siendo candidato a vicepresidente- aseguró que la política salarial de Alberto Fernández es de ajuste en complicidad con los gremios que arreglaron aumentos por debajo de la inflación anual. “Están haciendo claramente un ajuste que apunta centralmente a jubilados y trabajadores estatales. El relato va por un lado y la realidad va por otro”, añadió. Y vaticinó "una pérdida de productividad" que la vicepresidenta Cristina Fernández "es consciente" porque "no puede entrar al año electoral con un ajuste salarial y jubilatorio y con incrementos de tarifas".

Por último no ahorro críticas contra el Plan de los 1.000 Días, promulgado junto con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, consideró que es un proyecto “pedido por la Iglesia” con la que se compensa el aborto legal: “La ley es un mamarracho: el mensaje es ‘tené muchos pibes en la Argentina, total te los banca el Estado’. No puedo saber la voluntad de una madre humilde si se quedará embarazada o no para cobrar el subsidio".

La semana pasada, el ex dirigente peronista que permaneció los últimos 37 años en cargos públicos, tuvo frases fuertes contra la comunidad boliviana, a quienes relacionó con la producción de droga y que le valió una denuncia en el INADI por discriminación.