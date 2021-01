Denuncian a Pichetto ante el INADI por discriminación

Una vez más el dirigente rionegrino, Miguel Pichetto fue denunciado por discriminación ante el INADI. Esta vez fue el referente social boliviano Iber Mamani quien aseguró que "Bolivia tiene un lazo de hermandad con Argentina nos une una historia. Y creo que si algún político o ex funcionario de mi país le faltara el respeto al pueblo Argentino, los residentes bolivianos en Argentina seremos los primeros en manifestarnos al repudio".

De acuerdo a la denuncia presentada, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio hizo declaraciones sobre migración y sostuvo que a los inmigrantes de Bolivia habría que mandarlos a Chubut para que trabajen en la minería y el petróleo, y que no se dediquen a la droga: "Usted viene de Bolivia, son mineros. Bueno a Chubut, al petróleo. No a Sinaloa", en alusión al cartel mexicano que comandaba El Chapo Guzmán.

"El racismo es como el cáncer si lo dejamos avanzar termina matando, debemos rechazar cualquier tipo de discurso que genere odio, prejuicio y estereotipos que daña a un individuo o colectivo", explicó Mamani en su cuenta de Facebook donde realizó su descargo y compartió la foto de la denuncia presentada en el INADI.

"Le falta el respeto a la comunidad boliviana, de la cual soy parte, y la vincula con la delincuencia y el narcotráfico. No es la primera vez que este sujeto criminaliza a los bolivianos y bolivianas residentes en Argentina", aseguró. Y tras repasar los hechos, señaló que por estas declaraciones y los registros previos, elevó la denuncia ante INADI "desde mi humilde lugar como ciudadano y militante por los derechos de las personas elevo esta denuncia», concluyó.

Mamani tiene 31 años y llegó al país en 1994, donde se radicó en La Matanza, fue candidato a concejal en 2017 por el partido Patria Grande y coordina la rama textil del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Es frecuente que Pichetto realice declaraciones polémicas en cuanto a la política migratoria de la Argentina. En enero del año pasado, en medio de una entrevista en la que marcaba diferencias con el recientemente asumido Alberto Fernández, el rionegrino, ex dirigente peronista y hombre fuerte del kirchnerismo en el senado negó tener “una mirada xenófoba” pero consideró que “el conurbano bonaerense” es una muestra de que “somos el ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”, cuyos ciudadanos “demandan salud pública, alimentos, planes y AUH”.

En tanto que años anteriores recibió quejas por parte del Cónsul de Bolivia en Argentina luego de preguntarse "Cuánta miseria puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? La Argentina tiene que controlar. Hay una migración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad", dijo en 2016.