"Habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más"

Fernández promulgó la ley en un acto en esa ciudad balnearia, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta. Al inicio de su discurso, el mandatario celebró el hecho de que el primer decreto del 2021 esté dedicado a los jubilados y anunció que el lunes estará publicado en el Boletín Oficial.

Fernández resaltó también que, desde el inicio de su gestión, el Gobierno dejó en claro que su prioridad tendría como consigna "primero los últimos" y esa impronta se mantuvo durante "todo este año de pandemia".

El acto se realizó a pocos metros del mar, junto al Hotel 5 de la Unidad Turística ubicada a 20 kilómetros de Mar del Plata, luego de que el Presidente y los funcionarios recorrieran las oficinas móviles de la Anses.

"Decir 'primero los últimos' es decir vamos a ocuparnos antes que nada de los que peor están y en diciembre de 2019 entre los que peor estaban, eran los jubilados, que venían de tener una caída en sus ingresos reales del orden del 20%", rememoró el Presidente.

En ese sentido, definió a la fórmula jubilatoria anterior como algo que "sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir".

Fernández insistió que la realidad de los jubilados "es un problema muy presente" para su gestión y, por eso, debía darle a la clase pasiva "la garantía de la movilidad de sus ingresos".

"La verdad es que no inventamos nada, miramos en la historia reciente cual fue la mejor fórmula para actualizar los ingresos, y esa mejor fórmula la volvimos a poner en vigencia", sostuvo el jefe de Estado, en alusión al nuevo mecanismo, que replica el utilizado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Advirtió que quienes "se quejan" porque no se mantuvo la fórmula macrista "son los mismos que hicieron caer el 20% el ingreso real de las jubilados".

La ley aprobada la semana pasada con 132 votos en la Cámara de Diputados reemplaza la movilidad jubilatoria sancionada en el Gobierno de Mauricio Macri, que estuvo en vigencia desde marzo del 2018 hasta diciembre del 2019. Los principales puntos de ley promulgada por el presidente Alberto Fernández son los siguientes: - Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizarán cada tres meses. -Los aumentos se aplicarán en marzo, junio, septiembre y diciembre. - Se aplicará un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) de Seguridad Social y un cincuenta por ciento de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). - En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. - La Anses elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación. - Se dispone que la primera actualización sobre la base de la movilidad especificada en el párrafo anterior se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021. - Se establece que la movilidad dispuesta será aplicable a las prestaciones de los regímenes especiales a las que no se les aplique un incremento específico. - Se faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, en forma conjunta con el Ministerio de Economía y la Anses, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las normas aclaratorias y complementarias.

En cambio, contrastó el hecho de que la nueva ley es igual a la que hizo "crecer un 20% su ingreso" a los jubilados, con el agregado de que ahora se aplicará el cálculo trimestralmente (y no cada 6 meses) para que los trabajadores pasivos vean "mejorar" sus haberes "con mayor velocidad".

"Esto es sin duda un esfuerzo fiscal importante, pero lo hacemos porque estamos convencidos de que el Estado debe estar allí presente para reparar las inequidades que se han generado, y esta es una de ellas", aseveró Fernández.

"Cuando dije que los jubilados no iban a perder más ante la inflación, lo cumplí. Y cuando dije que no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atender su salud, lo he cumplido; es la tranquilidad de saber que habrá un Estado presente que no los abandonará nunca más", agregó el Presidente.