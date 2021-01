NACIONALES

“Lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social. La pandemia no se ha disipado” advirtió el presidente Alberto Fernández desde la Residencia de Olivos, en el marco de un acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas del 2021.

El mandatario reconoció que el escenario actual es muy “complejo” y apeló a la responsabilidad social y sobre todo a los más jóvenes: “Llamo la atención a todos los argentinos y, si me permiten, especialmente a los más jóvenes. Todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema. Jóvenes que no advierten el riesgo que estamos viviendo. Deben entender que son vectores de transmisión del contagio. Tal vez los jóvenes no sean los que más padecen la enfermedad a la hora de contagiarse, pero son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que definitivamente cuando se contagian, no la suelen pasar bien”.

Argentina registró, desde que arrancó la pandemia, más de un millón y medio de casos, 43.482 muertos por coronavirus y actualmente casi seis mil contagios diarios. Fernández aseguró que “si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe y nadie quiere que eso pase en la Argentina”.

Además, reflexionó “hemos sufrido demasiado el año pasado para que no hayamos aprendido” y llamó a no relajar las medidas de prevención sanitaria: “Si cada uno hace el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, de seguir protegiendo con alcohol las manos, si tratamos de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando la burbuja en las casas, va a ayudar mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse. Es una condición necesaria para que esto que estamos empezando hoy pueda materializarse”.